﻿Dorfkinder zuerst: Brügge beharrt auf Vorrang für Kita-Standortgemeinden

Die Eltern von Lasse sind frustriert: Trotz Geschwisterkind und Listenplatz eins für die Kita Brügge geht die Groß Buchwalder Familie leer aus. Die Gemeinde will am Vorrang für Brügger Kinder festhalten. Dessen Abschaffung ist aber Bedingung für den geplanten Kita-Solidarpakt im Amt Bordesholm.

Brügge/Wattenbek/Bordesholm. Geschwisterkinder in derselben Kita anzumelden, war für Eltern im Amt Bordesholm lange Zeit kein großes Problem. Anna-Sophie und Paul Wurr aus Groß Buchwald scheiterten aber jetzt mit dem Wunsch, ihren Sohn in einer Krippengruppe der Brügger Kita für das nächste Kindergartenjahr anzumelden – obwohl dort bereits das erste Kind des Ehepaars betreut wird. Dabei stand der heute fünf Monate alte Lasse auf Platz eins der Anmeldeliste.

Den Platz bekommen hat ein später angemeldetes Kind aus Brügge. Grund dafür ist das Betreuungsvorrecht für Kinder aus den Kitastandortgemeinden, zu denen auch Bordesholm, Mühbrook und Wattenbek gehören. Für Familie Wurr ist eine andere Kita in der Region schwierig zu realisieren, auch angesichts unterschiedlicher Hol- und Bringzeiten oder Ferienregelungen. „Das ist frustrierend, wir denken jetzt über Au-pair nach. Eine andere Möglichkeit sehen wir nicht“, sagte Paul Wurr am Rande der Gemeindevertretersitzung in Brügge.

Solidarische Kita-Finanzierung im Amt Bordesholm – ja, aber nur im Prinzip

Dort verfolgte die Familie die Diskussion um ein neues Solidarprinzip bei der Kitafinanzierung im Amt. Die Idee: Alle 14 Gemeinden mit Kitakindern finanzieren gemeinsam für vier Jahre Investitionen und laufende Kosten. Im Gegenzug sollen die Standortgemeinden auf den Betreuungsvorrang für ihre Steppkes verzichten. Prinzipiell unterstützt die Brügger Ortspolitik das Vorhaben, ihr Beschluss beinhaltet aber weiter den Wunsch auf Beibehaltung des Vorrangs für Brügger Kinder. Den Vorschlag von Christian Ollrogge (Grüne), im geplanten Neubaugebiet Oberdorf die anfangs dort vorgesehene Kita zusammen mit Nachbargemeinden zu bauen, sieht Bürgermeister Werner Kärgel (CDU) kritisch.

„Einen dritten Kindergarten in unserer Gemeinde mit 1100 Einwohnern sehe ich sehr skeptisch. Ein Anbau wäre in Ordnung“, sagte Kärgel. Hintergrund der Diskussion sind 187 fehlende Kitaplätze, die laut Berechnungen der Amtsverwaltung in den nächsten zwei Jahren fehlen könnten. Die Wattenbeker Gemeindevertretung diskutiert das Thema interkommunale Finanzierungsvereinbarung am Montag. Bürgermeister Oliver Kruse geht von einer Vertagung aus, Grund ist aber nicht der Gemeindevorrang. „Uns geht es mehr um die finanziellen Aspekte, bei einer Umsetzung würde unser Kita-Defizit noch größer“, erklärte Kruse.

Finanzielle Aspekte, grundsätzliche Fragen: Vertagung in Wattenbek und Bordesholm?

Unterdessen gibt es neue Hürden bei den Umbauarbeiten im Haus Schulstraße 5, in dem die Diakonie Altholstein zehn Kleinkinder als institutionelle Kindertagespflege betreuen will. Der Kreis verlangt Nachbesserungen, die für Kruse wenig Sinn machen – und die Kosten von 30 000 auf rund 100 000 Euro explodieren lassen würden. „Da müssen wir mit dem Kreis noch mal reden“, betonte Kruse. Von einer Übereinkunft hängt auch die ebenfalls von der Diakonie in Wattenbek geplanten Waldgruppe für 16 Kinder ab.

Wie die Gemeindevertretung in Bordesholm am 28. März in Sachen interkommunale Kitafinanzierung entscheidet, ist offen. Der Sozial- und Kulturausschuss hatte gefordert, zunächst eine Bedarfsplanung vorzulegen. „Eine Finanzierungsvereinbarung alleine schafft keinen einzigen zusätzlichen Platz, wir haben noch grundsätzliche Fragen zu klären“, sagte Ausschussvorsitzender Norbert Schmidt (SPD). Der Haupt- und Finanzausschuss hatte sich am Mittwoch dem Votum des Sozialausschusses angeschlossen. Paul Wurr findet die Idee einer solidarischen Finanzierung gut. Aber: „Mein Gefühl ist, dass da noch jahrelang diskutiert wird.“