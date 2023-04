﻿Dorfladen am Wildhof in Bordesholm ist zahlungsunfähig

So entstand der Dorfladen in Bordesholm

Im Februar 2021 wird bekannt, dass der Edeka-Laden Wriedt & Zelle in der Wildhofstraße 17 in Bordesholm im April schließen wird. Unter dem Motto „Unser Schlotti darf nicht sterben“ entsteht eine riesige Hilfswelle. Im Mai wird der neue Förderverein „Unser Schlotti“ gegründet – der Name Schlott kommt von der Eigentümerfamilie des Gebäudes, die über Jahrzehnte dort einen Laden betrieb. Im Sommer 2021 sanieren Mitglieder des neuen Fördervereins die Immobilie. Am 15. Dezember 2021 eröffnet der neue Dorfladen am Wildhof. Im Oktober 2022 zog die Geschäftsleitung eine vorsichtig positive Bilanz. Am 24. März 2023 wird der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt.