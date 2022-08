﻿Drei Einradfahrer vom TSV Kronshagen holen sich Weltmeister-Titel

Kronshagen. Als Nicole Kischlat (22), Isabelle Bilkau (18) und Felix Adjej (19) für die Fahrt zur Einrad-Weltmeisterschaft in Grenoble ihre Taschen packten, rechneten die Sportlerinnen und der Sportler vom TSV Kronshagen nicht wirklich mit Medaillen. Die Konkurrenz von 1200 Starterinnen und Startern schien zu groß. Es kam anders. Sie kehrten als Weltmeister zurück: Nicole ist Weltmeisterin im X-Style Expert, Isabelle und Felix in der Altersklasse 19 in der Paar-Kür.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Moment, in dem ihr Name als Weltmeisterin 2022 im X-Style Expert durch die Hallenlautsprecher schallte, ist Nicole Kischlat bis heute präsent:„Ich konnte es nicht glauben. Ich hatte nicht gedacht, dass ich soweit kommen würde.“

Nur die vier Erstplatzierten wurden bei den Siegerehrungen aufgerufen. „Das Ranking der Starterinnen und Starter war vorher nicht klar, ein Leistungsvergleich war schwer“, erzählt sie. „Im Finallauf werden komplett unterschiedliche Sachen gezeigt, die nicht zu vergleichen sind. Alle fahren hohes Niveau.“

Als ihr Name dann zum Schluss als Beste fiel, war die Sportlerin zuerst nur eins: Maßlos überrascht. Langsam stellte sich das Hochgefühl ein. „Ich hab es noch nicht ganz verarbeitet. Es ist ganz unreal gewesen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum Medaillenglück gehören für Nicole Kischlat noch zwei dritte Plätze: Der Landeskader, in dem sie mit 15 Fahrerinnen und Fahrern startete, holte mit einer Gruppenkür zum Song „The greatest Showman“ Platz 3, die deutsche Auswahlmannschaft im C-Turnier Einrad-Hockey errang ebenfalls Bronze.

Über Spenden und Crowdfunding zum Start

Trainerin Jorina Sendel initiierte zwei Spendenaufrufe für vier Sportlerinnen und Sportler, auch Maja Bolten (14) startete für den TSV. Nach einem Artikel in den Kieler Nachrichten wurden dem TSV 1600 Euro gespendet, ein Crowdfunding-Projekt auf einer Spendenplattform brachte 360 Euro. So klappte es mit dem Start in Grenoble.

Und die Euphorie hält an – „bis heute!“ sagt die 21-Jährige Weltklassesportlerin und lächelt ansteckend. Wenn Freunde, Sportlerinnen und Sportler sie auf den Titel ansprechen, schwappt die Glückswoge immer wieder hoch.

Wie wurde Nicole Kischlat Weltmeisterin?

Und wie schafft man so einen Erfolg? Mit Training. Und mit einem guten Plan. Im X-Style Expert geht es um komplexe Fahrtricks. „Es kommt nicht wie bei einer Kür auf eine Trick-Performance zum Rhythmus der Musik an. Bewertet wird die Originalität der gezeigten Elemente und die Kombination von Tricks“, erklärt Nicole Kischlat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im X-Style geben die Veranstalter in jeder Finalrunde die Fahrzeiten vor. „Sie haben bei der Länge freie Hand.“ – Ein unwägbares Element in der Vorbereitung. Nicole Kischlat setzte auf Erfahrungswerte aus anderen Wettkämpfen und bereitete Trickfolgen mit 60 Sekunden Dauer, 1,5 und zwei Minuten vor. „Ich hab die besten Tricks sofort gezeigt, dann in den nächsten Runden weitere Tricks angehängt.“ Die Rechnung ging auf.

150 Tricks beherrscht die Weltmeisterin

Sie schätzt, dass sie um die 150 Tricks beherrscht. Für Furore sorgte der „Cross over, feet under paddle“. Dabei kreuzt sie die Beine, schiebt den rechten Fuß unter die Pedale und bringt damit das Einrad in Schwung. Balance und Koordination in Perfektion. „Das hatte noch keiner gesehen. Ich wurde oft darauf angesprochen.“

Besser als Weltmeisterin oder Weltmeister geht’s nicht. Da könnte man sich doch auf dem Ruhm ausruhen. Für Nicole Kischlat ist das keine Option. Nach dem Turnier ist vor dem Turnier: Als nächstes stehen die Norddeutschen Meisterschaften vom 16. bis 18. September in Bottrop auf dem Wettkampfplan.

Auch für Isabelle Bilkau, die im Team mit Felix Adjej für eine Drei-Minuten-Kür zur Musik „Outbreak of the Jungle“ Gold in der Altersklasse 19 holte, löst der WM-Titel das Gegenteil von Entspannung aus. „Der Titel motiviert zum Weitermachen!“ sagt die 18-Jährige jubelnd.

Aus dem Freizeitvergnügen wurde Leistungssport

Ohne Leidenschaft und Ausdauer geht das alles nicht: Nicole Kischlat startete 2008 beim Sport- und Freizeitclub Ottendorf (SFCO). „Ich wusste nicht mal, dass es solche Meisterschaften gibt. Oder, dass man einbeinig fahren kann.“ Als sie Vorwärts-und Rückwärtsfahren und Wheelwalk – dem Reifen mit dem Fuß Schwung geben –, Ticker und einen Slalom-Parcours beherrschte, wollte sie mehr. Aus dem Freizeitvergnügen wurde Leistungssport.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie machte beim Training des Landeskaders mit, holte Gold auf Deutschen Meisterschaften. Aktuell trainiert sie neben einem Fernstudium in Wirtschaftsinformatik rund zehn Stunden in der Woche und am Wochenende – beim TSV Kronshagen, in Ottendorf und in Kiel-Friedrichsort.