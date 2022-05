Drei Klänge Kiel auf Gut Wulfshagen Tüttendorf: Das erwartet Gäste

Eventmanagerin Ilka Ladwig siedelt im Sommer ein neues Projekt auf dem Gut Wulfshagen in Tüttendorf an: die Drei Klänge Kiel. Das erwartet Gäste.

Tüttendorf.Eine traumhafte Location, wie geschaffen für Konzerte, ob Klassik in der mächtigen Scheune mit Kronleuchter oder auf dem weiten Hofplatz des Landguts: Das ist Gut Wulfshagen von Moritz Graf zu Reventlow. Eventmanagerin Ilka Ladwig holt jetzt ein neues Genre an den historischen Ort im Grünen vor den Toren Kiel: Drei Klänge Kiel. Am Sonntag, 3. Juli 2022, ist auf Gut Wulfshagen um 17 Uhr Premiere für das erste Open-Air-Konzert.

Wer sind die Drei Klänge Kiel? Dahinter steht zuallererst Maya Mo, auch als Mo(nnica) Casal bekannt. Zeitweise war das stimmliche Multitalent mit Wurzeln in Südamerika in Kiel und Altenholz zu Hause. Jetzt lebt sie in Felde. Ilka Ladwig: „Maya Mo begründet damit eine Konzertreihe. Drei starke Frauen sind das Herz: sie selbst, Viola Schnittger Kiel mit Pianist Sergey Rotach und Martina Möller, beide aus Kiel.“