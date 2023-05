﻿Dreimal Tanzzeit in Eckernförde: Viel Schwung mit Tango, Line Dance und Lindy Hop

Eckernförde. Mit Tango Argentino beginnt am Sonnabend, 20. Mai, die Reihe der Tanzzeit „Barfuß oder Lackschuh“ in Eckernförde. An insgesamt drei Terminen können Tanzbegeisterte erste Schritte in Tango, Line Dance oder Lindy Hop ausprobieren. Anschließend folgt freies Tanzen meist zu Livemusik unter freiem Himmel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Melodien des Tango Argentino sollen am Sonnabend auf dem Vorplatz des Baltic Sea International Campus (Alte Bauschule) in der Kieler-Straße-Süd erklingen. Es spielt das Trio TanGoza. Ab 17 Uhr erhalten Anfänger einen Einblick in die Grundschritte, ab 18 Uhr wird dann zum freien Tanzen aufgespielt. Bei sommerlichen Temperaturen können sich die Tänzerinnen und Tänzer bis 21 Uhr dem Musikgenuss hingeben. Bei schlechtem Wetter wird in die Aula der benachbarten Willers-Jessen-Schule, Kieler Str. 59, ausgewichen.

Tanzzeit in Eckernförde: Zum Line Dance legt DJ Lone Star auf

Bereits zum neunten Mal findet die städtische Reihe der Tanzzeit in Eckernförde statt. Der Eintritt ist bei allen Treffen frei. Drei Tänze stehen dieses Jahr auf dem Programm. Nach dem Tango Argentino schließt sich am Sonnabend, 1. Juli, der Line Dance an, ebenfalls auf dem Vorplatz des BSIC. Auch dort gilt das Konzept mit Basisschritten ab 17 Uhr und freiem Tanzen ab 18 Uhr. Die passende Musik will DJ Lone Star auflegen. Ausweichquartier bei Regen ist die Willers-Jessen-Schule.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Swing und Lindy Hop folgen am Sonnabend, 12. August. Treffpunkt für die Tanz-Fans ist diesmal die Konzertmuschule im Kurpark an der Preußerstraße. Den musikalischen Schwung will die Band Bun-Jon & The Big Jive mitbringen. Um 17 Uhr geht es mit den Grundschritten los. Anschließend kann frei getanzt werden. Bei schlechtem Wetter steht die Aula der Willers-Jessen-Schule zur Verfügung. Für Essen und Trinken sorgen im Kurpark „Phils Burger“ und „Die Buddel“ aus Eckernförde.

KN