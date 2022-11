Dreist: 186 Module von Solarpark-Gelände in Ehndorf gestohlen

Das dürfte generalstabsmäßig geplant gewesen sein: Vom Gelände eines Solarparks an der Autobahn 7 in Ehndorf (bei Neumünster) haben unbekannte Täter palettenweise nagelneue Solarmodule abtransportiert. Der Schaden beträgt fast 40 000 Euro.

In Ehndorf wurden Solarmodule gestohlen – von Paletten wie hier in einem Solarpark bei Strukdorf im Kreis Segeberg.

Ehndorf. Die Diebe kamen nachts: Zwischen Freitag (18. November) um 17 Uhr und Sonnabend (19. November) um 7 Uhr wurden palettenweise Solarmodule in Ehndorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) abtransportiert.

Über eine Koppel fuhren die dreisten Diebe von der Hauptstraße aus bis an das Gelände des dortigen Solarparks an der Autobahn 7 heran (zwischen Neumünster-Mitte und -Süd). Er grenzt am hinteren Ende an den Heidkoppelsredder. Den Zaun um das Gelände schnitten sie einfach durch.

Solarmodule für mehr als 37 000 Euro in Ehndorf gestohlen

Auf dem Grundstück des Solarparks öffneten der oder die Täter insgesamt sechs Paletten, verluden die darauf gelagerten 186 Photovoltaik-Module und transportierten sie ab. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden von 37 200 Euro.

Die Polizei in Aukrug/Nortorf sucht jetzt nach Zeugen oder Hinweisgebern und fragt: Wer hat in der Nacht zum 19. November verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeistation Nortorf unter Tel. 04392/47100 (oder jede andere Polizeidienststelle).