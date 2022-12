﻿Drive-in für Hummeln: 2023 wird es in Bordesholm mehrere Standorte geben

Gleich an mehreren Stellen in Bordesholm wird es 2023 einen Drive-in für Hummeln geben. Eine Pflanzaktion für diese Nektar-Tanken startete in dieser Woche bei Minusgraden. Warum gerade bei diesem Wetter und weitere Details zum Projekt erläuterte Jan-Eike Altpeter, Ranger beim Naturpark Westensee.

Bordesholm. Der im Sommer leuchtend-gelbe Klappertopf, der auf der Roten Liste der bedrohten Blütenpflanzen steht, ist in dieser Woche in Bordesholm gleich an mehreren Stellen ausgesät worden. Vor allem Hummeln stehen auf den süßen Nektar – deshalb wird der Klappertopf auch als Insekten-Tankstelle oder Drive-in für Hummeln bezeichnet. Die Pflanzaktion ist in Bordesholm Teil der Biodiversitätsstrategie – ob dafür eine neue Stelle bei der Gemeinde geschaffen wird, ist noch offen.

Das Klappertopf-Projekt ist eines von vielen, das in Bordesholm im Rahmen der Strategie zur biologischen Vielfalt vorgesehen ist. Der lateinische Name der Pflanze lautet Rhinanthus. Den deutschen Namen hat sie, weil die Samen im reifen Zustand in der Blütenkapsel klappern. „Die Aussaat erfolgt jetzt, weil die Samen einen Frostreiz brauchen“, erklärte Frauke Symanowski, die seit August im Amt Bordesholm Umwelttechnikerin ist, bei der Aussaat am Eidertalwanderweg im ökologischen Gewerbegebiet an der Landesstraße 49.

Klappertopf in Bordesholm: Das Saatgut ist sündhaft teuer

Sie freute sich auch über den Zeitpunkt der Aktion: Im kanadischen Montreal läuft momentan die 15. Weltnaturkonferenz, bei der nach Strategien gegen das dramatische Artensterben gesucht wird. Das Klappertopfprojekt ist ein Schritt gegen das Insektensterben. Die Gemeinde Bordesholm arbeitet mit dem Naturpark Westensee/Obere Eider zusammen. Das sündhaft teure Saatgut – 1 Kilo kostet 350 Euro – wurde von Jan-Eike Altpeter, Landschaftsökologe und Ranger im Naturpark, nach Bordesholm mitgebracht.

Der Landschaftsökologe Jan-Eike Altpeter (rechts), Ranger im Naturpark Westensee/Obere Eider, wiegt das Saatgut mit Timo Langbehn, Leiter des TBH Bordesholm, ab. Bürgermeister Ronald Büssow und der TBH-Gärtner Mathias Woelke schauen zu. © Quelle: Frank Scheer

Der Naturpark kooperiert seinerseits mit der Stiftung Naturschutz und dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr, die 2021 das „Klappertopf-Projekt“ an Straßenrändern in Schleswig-Holstein auf etwa 50 Hektar realisiert hatten. „Die Pflanze ist ein Halbschmarotzer. Überall dort, wo sie wächst, hält sie das Umgebungsgrün klein“, erklärte Altpeter.

Portionen für den Eidertalwanderweg wurden abgewogen

Der Naturpark-Ranger weihte Timo Langbehn, Leiter des Technischen Betriebshofes, sowie Gärtner Mathias Woelke bei leichtem Schnellfall in die Geheimnisse der Aussaat ein. Ein Gramm entsprechen etwa 500 Samenkörnern, die für einen Quadratmeter ausreichen. Per Waage wurden Portionen für den Eidertalwanderweg abgewogen. Klappertöpfe sollen dort auf 2000 Quadratmetern entstehen. Zudem sind 1300 Quadratmeter in der Eckmannstraße/Duvendiek und im Grotenkamp vorgesehen. Die Pflanzen, die im Juni/Juli blühen, werden auch in Mühbrook und Blumenthal gesät.

Frauke Symanowski ist seit August neue Umwelttechnikerin im Amt Bordesholm und kümmert sich um die Biodiversitätsstrategie der Gemeinde. © Quelle: Frank Scheer

„Da Klappertopf als einjährige Pflanze jedes Frühjahr neu keimen muss, dürfen die Bereiche auch erst nach der Samenreife Ende Juli/August gemäht werden“, betonte Altpeter weiter. Das schleswig-holsteinische Vorzeigeprojekt war 2021 mit rund einer Million Euro vom Bundesamt für Naturschutz zu zwei Dritteln gefördert worden. 300 000 Euro hatten der LBV und 150 000 Euro die Stiftung Naturschutz beigesteuert. Das Institut für Natur und Ressourcenschutz der Christian-Albrechts-Universität Kiel führte umfangreiche wissenschaftliche Untersuchungen durch.

Eine Schmetterlingswiese soll in Bordesholm entstehen

Bordesholm hat als eine von wenigen Kommunen im Land wie schon vor Jahren auch die Stadt Preetz ein Biodiversitätsgutachten in Auftrag gegeben. Im Sommer ist eine Strategie vom Büro „BHF-Landschafts-Architekten“ Kiel in Bordesholm vorgestellt worden. Etliche Projekte sind genannt worden: Blühstreifen am Spielplatz Oelendiek und Bolzplatz Grotenkamp, eine Schmetterlingswiese in der Kirchhofsallee, Obstbaumpflanzungen am alten Reitplatz, Frühlingsblüher auf der Klosterwiese und Straßenbegleitgrün/Blühflächen im Ökologischen Gewerbegebiet – eben mit Klappertöpfen.

Ob es auch zur Einstellung eines Biodiversitätsmanagers, wie von der Grünen beantragt, oder einer Arbeitskraft „Management Biodiversität“, wie es sich die UWB vorstellen könnte, kommen wird, ist offen. Bordesholm könnte mit einem Manager Modellkommune im Land werden – für eine solche Stelle gibt es in den ersten Jahren Zuschüsse. Bürgermeister Ronald Büssow (SPD) betonte, dass er sich das Management der Biodiversität auch beim Technischen Betriebshof (TBH) vorstellen könnte – dort sei ja ein Gärtner eingestellt worden. Eine abschließende Entscheidung darüber in den kommunalpolitischen Gremien ist aber noch nicht gefällt worden.