﻿DRK-Basar in Gettorf: Darum lohnt sich ein Besuch

In so einer Fischtasche lässt sich einiges verstauen (von links): Elvira und Gerhard Krüger, Berit Bernt und Hanne Linnenbrink.

Gettorf. Zwischen zwei Regenschauern verlassen Besucher mit Osterdeko und Kuchenpaketen das DRK-Haus in Gettorf. Es herrscht Aprilwetter. „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur unpassende Kleidung“, scherzt ein älterer Herr, dessen Frau beim Osterbasar gerade mit einem handgemachten Osterhasen ins Auto steigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Osterhasen, Küken, Eichhörnchen, Vögel, Schmetterlinge, Blumen und Schafe präsentierten sich auf geschmückten Ostersträußen. Osterkarten, mit Kreuzstichmotiven verziert, waren die stille Aufforderung, doch zu Ostern den Liebsten wieder einmal zu schreiben.

DRK Gettorf: Das gibt es beim Osterbasar zu kaufen

Handgestickte Tischdecken mit Oster- und Frühlingsmotiven, Stoffherzen, gehäkelte Babyschuhe, handgestrickte Socken, gehäkelte Topflappen, Lavendelsäckchen, Stofftaschen, Eierwärmer, Schlüsselanhänger, Gästehandtücher, textile Wandbilder, Lesezeichen, aber auch maritime Deko und noch einiges mehr konnten die Besucher des Osterbasars des DRK Gettorf kaufen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ebenso warteten kleine textile Geschenkverpackungen, liebevoll mit guten Wünschen bestickt oder anderweitig verziert, auf Kunden. „Diese kleinen Geschenkbeutel sind etwas für Leute, die ihr Geldgeschenk nicht einfach in einen Briefumschlag stecken wollen“, so Heinke Stark, die Chefin der DRK-Basargruppe. „So haben wir Geschenkbeutel speziell für die Konfirmation, aber auch für viele andere Anlässe im Angebot.“

Osterbasar in Gettorf: Fundgrube für Mitbringsel und Geschenke

Der Osterbasar war eine Fundgrube für Mitbringsel und Geschenke. 15 Bastlerinnen des Gettorfer DRK-Ortsvereins hatten seit dem Weihnachtsbasar genäht, gestickt, gehäkelt, gestrickt und gebastelt und damit viele Unikate gezaubert. Bei jedem Basar gibt es neue Produkte, denn die DRK-Damen sind kreativ und entwickeln neue Ideen und setzen sie um.

„Neu sind in diesem Jahr die schön dekorierten Frühlingsblumentöpfe und die kleinen Eichhörnchen. Die Eichhörnchen kann man dann auch über Ostern hinaus hängen lassen“, so Heinke Stark. Die Eichhörnchen waren in vielen Farben, Größen und Varianten im Angebot, als Fensterschmuck, als Anhänger für den Osterstrauß, zum Hinstellen und als Blumenstecker.

Ein Küken für den Osterstrauß war für zwei Euro zu haben, ein Eichhörnchen zum Hinstellen für drei Euro, ein Eichhörnchen als Fensterschmuck für vier Euro. „Die investierte Zeit bekommt man bei Handarbeiten nie bezahlt“, so Heinke Stark. „Aber es bringt ja nichts, wenn wir hohe Preise nehmen und es kauft keiner etwas.“ Der Reinerlös der Basare fließt in die Arbeit des DRK Gettorf. Da die Bastelzeit Ehrenamt ist, ist jeder Cent, der über dem Materialpreis liegt, Reinerlös für den guten Zweck.

Gettorfer DRK-Basare sind ein Geheimtipp

Die Gettorfer DRK-Basare sind ein Geheimtipp für Liebhaber leckerer Kuchen und Torten. Gut 20 von diesen verführerischen Kalorienbomben hatten die ehrenamtlichen DRK-Bäckerinnen gespendet. Wer wollte, machte es sich am festlich gedeckten Kaffeetisch im DRK-Haus gemütlich. Wer zu Hause Besuch erwartete, holte sich ein Kuchenpaket ab. Schlemmen im und außer Haus für den guten Zweck.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zufrieden zeigte sich DRK-Vorsitzender Timo Brockstedt am Sonnabend: „Trotz mehrerer paralleler Veranstaltungen im Umkreis und schlechtem Wetter war es für uns ein guter Erfolg. Fast alle Torten wurden verkauft – gegen Nachmittag kam nochmal ein großer Schwung Tortenliebhaber. Viele haben sich die leckeren Tortenstücke für zu Hause mitgenommen, viele sie aber auch bei uns im Haus mit Kaffee genossen. Sehr entspannte Veranstaltung. Wir haben viele Osterdekorationen verkauft und etwa 200 Stücke Torte.“

Lesen Sie auch

Wenn draußen das Aprilwetter tobt oder ein paar Monate später Strandwetter zum Baden lockt, basteln die DRK-Basar-Damen Wichtel, Engel und Weihnachtssterne für den Weihnachtsbasar. Das DRK Gettorf freut sich über Verstärkung, auch in der Basargruppe. Wer Lust am Gestalten hat, ist jederzeit willkommen, sich jeden Dienstag von 9 bis 11 Uhr im DRK-Haus Gettorf in der Herrenstraße 6 zu treffen.