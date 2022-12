﻿DRK Osdorf feiert mit Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine

Osdorf. Festlich geschmückte Tische mit bunten Tellern, zusätzlich zum üblichen Kuchenbüfett. Nebenan spielen die Kinder. Deutsche Weihnachtslieder werden gesungen. Das DRK Osdorf hat zur Adventsfeier mit und für ukrainische Gäste in das Gemeindehaus eingeladen. Zu Gebäck, Stollen und Kaffee erfuhren die Besucher bewegende Schicksale der betroffenen Familien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Jeder Verein, jede Gruppe trifft sich in Deutschland zu einer solchen Adventsfeier“, führt DRK-Vorsitzende Elke Hoffmann in hiesige Traditionen ein. In der Ukraine gibt es diese Tradition so nicht und das hat nicht nur damit zu tun, dass die Gläubigen der orthodoxen Kirchen nach dem Julianischen Kalender leben und erst am 6. Januar den Heiligen Abend feiern.

Dolmetscherin Kateryna Gratscho, die selbst Ukrainerin ist, kennt die Gründe für den Traditionsbruch beim Weihnachtsfest. „Die Ukraine war Teil der Sowjetunion. Die kirchlichen Feiertage waren abgeschafft. Die Geschenke brachte Väterchen Frost am 31. Dezember.“ Langsam würden christliche Traditionen zurückkehren, „aber Weihnachten wird in der Ukraine nicht so groß gefeiert wie in Deutschland.“

Ukrainekrieg trennt Mutter und zwei Töchter vom Vater an der Front

Nelja B. (36) lebt seit dem 12. März mit Ihren beiden Töchtern Lera (14) und Solja (7) in Osdorf. Sie ist Köchin von Beruf und hat in Kiew im Hotel von Bürgermeister Klitschko gekocht. Ihr Beruf ermöglicht es ihr, hier ein bisschen dazuzuverdienen und ihren Mann an der Front mit Thermowäsche und anderen nützlichen Dingen zu unterstützen. Von Kiel fahren Transporte bis zur ukrainischen Grenze. Von dort geht es weiter mit der ukrainischen Post, die trotz Krieg funktioniert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Besonders ihrer jüngsten Tochter Solja fehlt der Papa sehr. Nelja hofft auf ein Gesetz, das derzeit diskutiert wird und das Soldaten ermöglichen soll, ihre Familien im Ausland zu besuchen. Zu den Kaffeetreffs, die das DRK Osdorf für die ukrainischen Gäste organisiert, steuert Nelja oft leckere Sachen bei. Dolmetscherin Kateryna Gratscho schwärmt von Neljas Teigtaschen, gefüllt mit selbst gesammelten Pilzen.

Die Situation in Neljas Heimat ist nicht überall gleich. Ihre Eltern sind Bauern und leben in einem kleinen Dorf, wo sie sich selbst versorgen können, mit dem, was sie anbauen. Das größte Problem sind die Stromausfälle. „Es gibt fünf Stunden Strom am Tag. In dieser Zeit kochen sie und laden ihre Handys auf.“ Geheizt wird mit Holz. Ihre Freunde in Kiew versuchen so normal wie möglich zu leben, zu funktionieren, jeden Tag zur Arbeit zu gehen, sodass die Wirtschaft nicht zusammenbricht.

Ukrainekrieg verlängert den Familienbesuch schon viele Monate

Anna (36) und Andrej N. (38) sind am 23. Februar mit ihrem Sohn Marc (4) in Deutschland angekommen. Die Kosmetikerin und der Immobilienmakler hatten eine Woche Verwandtenbesuch geplant. Einen Tag später überfiel Russland die Ukraine. So wurden aus dieser einen Woche bereits mehr als neun Monate. Ihr zweiter Sohn David kam im Juli in Deutschland zur Welt. Anna war vor einem Monat für ein paar Tage in der Ukraine zu Besuch, um sich von ihrer Oma zu verabschieden, die inzwischen verstorben ist. Sie ist froh, wieder hier in Sicherheit zu sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Annas Mutter wird demnächst nachkommen, um den Winter hier zu verbringen. Ihre Eltern sind geschieden, haben aber ein gutes Verhältnis zueinander. Dennoch wird ihr Vater, obwohl er über 60 Jahre alt ist, in der Ukraine bleiben müssen, denn er ist russischer Staatsbürger. „Die Ukraine lässt ihn nicht aus dem Land. Wenn er nach Russland gehen würde, dürfte er nicht wieder zurück in die Ukraine“, sagt seine Tochter.

Große Sorgen macht sich die junge Familie um Andrejs Eltern. „Die leben im Norden, unweit der Grenze zu Weißrussland.“ Annas Schwester und ihr Mann sind noch in der Ukraine. Sie versorgen ehrenamtlich Soldaten an der Front mit warmer Kleidung und Lebensmitteln.

Taschenlampen und Kerzen für die Lieben zu Hause in der Ukraine

Ohsana (38) und Arsel M. (56) sind mit ihren beiden Töchtern Alla (15) und Kamila (6) seit März in Osdorf. Die studierte Sängerin konnte zusammen mit ihrem Mann flüchten, weil er gesundheitlich stark beeinträchtigt ist. Mit ihnen geflüchtet ist auch ihre Schwiegermutter. Vom Haus mit Garten, das die Familie in der Ukraine bewohnte, ist nicht mehr viel übrig geblieben. Dabei ist Ohsana eine leidenschaftliche Hobby-Gärtnerin. Zum Glück wuchsen an ihrer Unterkunft ein paar Blumen, die sie pflegen konnte. Im Frühjahr will sie vielleicht neue Blumen pflanzen.

Lesen Sie auch

Da auch Ohsana körperlich eingeschränkt ist, fiel es der Familie schwer sich von Osdorf aus ohne Auto selbst zu versorgen. In einer riskanten Aktion wagte sie es deshalb ihr Auto zu holen, das die Familie auf der Flucht auf einem Parkplatz abgestellt hatte. Das Auto war noch da und die zweite Flucht nahm ein glückliches Ende. Ihre in der Ukraine zurück gebliebenen Angehörigen unterstützen sie vor allem mit Kerzen und Taschenlampen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Selbstverständliches wird im Kriegsgebiet der Ostukraine kostbar

Marina R. (40) ist am 10. August mit ihren beiden Töchtern Anchelina (20) und Darina (13) aus der Ostukraine geflohen. An diesem Tag begannen die russischen Angriffe auf ihre Stadt. Dabei starb auch eine Tante von ihr. „Seit dem 10. August hat es keinen Tag ohne Angriff gegeben“, sagt sie. Ihre Wohnung wurde auch getroffen und ist nicht mehr bewohnbar. Am 15. August kam die dreiköpfige Familie in Deutschland an. Ihr Ehemann und ihre Eltern sind noch in der Ukraine. Sie ist dankbar, hier zu sein. Ohne Licht und Grundversorgung zu sein, sei sehr schlimm gewesen. „Das lernt man erst zu schätzen, wenn es nicht mehr da ist.“

Von Sigrid Querhammer