E-Mail-Konto gehackt, was tun? Im Internet nehmen Täter gern ältere Menschen ins Visier. Hier gibt das LKA Schleswig-Holstein Tipps gegen Betrug im Internet.

Wie schütze ich mich vor Betrug per E-Mail, Frau Jeschke?

Gettorf. Senioren und Senioren geraten oft ins Visier von Internetbetrügern. Zuletzt hatten Unbekannte das E-Mail-Konto des Vorsitzenden des Seniorenbeirates Gettorf, Gerd Finke, gehackt. Da stellt sich die Frage: Wie schütze ich mich vor Betrug im Netz? Carola Jeschke, Sprecherin des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein, verrät im Interview Tipps und Tricks für ältere Menschen.

Frau Jeschke, wenn der eigene E-Mail-Account gehackt wird, was tun?

Carola Jeschke: Betroffene sollten auf jeden Fall Anzeige erstatten. Nur so bekommt die Polizei Kenntnis von diesem Fall und kann diesen gegebenenfalls einer Serie zuordnen. Sollte später ein Täter ermittelt werden, so kann dieser Fall dann auch zugeordnet werden.

Wie bewertet das Gesetz einen solchen Fall?

Wenn sich der oder die Täter tatsächlich Zugang zum E-Mail-Account des Geschädigten verschafft haben, käme in diesem Fall eine Straftat nach Paragraf 202a StGB „Ausspähen von Daten“ in Betracht.

Wie gefährlich ist das für den Geschädigten, der angeblich um finanzielle Hilfe gebeten hat?

Ein Zugriff der Täter oder des Täters auf das Onlinebanking des Geschädigten dürfte aufgrund des bloßen Zugriffs auf den Mail-Account eher nicht zu befürchten sein. Das bloße Öffnen einer solchen Mail genügt im Regelfall nicht, um eine Schadsoftware zu übertragen. Dies erfolgt meist über Links oder Anhänge in der E-Mail. Die Sicherheitsregularien im Bankenverkehr, die eine Zwei-Faktoren- Authentifizierung vorsehen, bieten zusätzlichen Schutz. Dennoch sollte Kontakt mit der Hausbank aufgenommen werden.

Carola Jeschke ist Sprecherin des Landeskriminalamtes (LKA) der Polizei Schleswig-Holstein. Im Interview erklärt sie Gefahren im Internet und wie sich ältere Menschen vor Betrug schützen. © Quelle: Polizei

Carola Jeschke: „Antworten Sie nicht auf die E-Mail und geben Sie keine persönlichen Daten preis!“

Was können Bürger zu ihrem eigenen Schutz tun?

E-Mail-Nutzer und -Nutzerinnen sollten unabhängig von einem konkreten Betrugsversuch die Passwörter regelmäßig ändern, möglichst sichere Passwörter verwenden und E-Mails aufmerksam lesen. Werden Auffälligkeiten in der Anrede oder in Formulierungen festgestellt, so sollte man misstrauisch werden.

Eine Kontaktaufnahme zum vermeintlichen Absender über ein anderes Medium – zum Beispiel per Telefon – oder ein Besuch der Anschrift ist sinnvoll, wenn man den Verdacht hegt, es könnte sich um einen Betrugsversuch handeln. Antworten Sie nicht auf die E-Mail und geben Sie keine persönlichen Daten preis!

Welchen Tipp gegen Betrug im Internet und gehackte E-Mails haben Sie noch?

Man sollte generell eine Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzen. Hier wird die Passworteingabe über ein weiteres System überprüft – zum Beispiel über einen per SMS übermittelten Bestätigungscode. Im Internet gibt es außerdem Portale, über die man prüfen kann, ob persönliche Zugangsdaten in einem veröffentlichten Datensatz enthalten sind.

Zusätzlich ist es sinnvoll, die eigenen Kontakte über Unregelmäßigkeiten des persönlichen E-Mail-Accounts zu informieren – auch hier möglichst über ein anderes Medium oder in einem persönlichen Gespräch.

Von Sigrid Querhammer