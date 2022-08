﻿Eckernförde: 22 Stunden joggen beim Lauf ins Leben

Das Organisationsteam des Lauf ins Leben in Eckernförde freut sich schon sehr auf das große Wiedersehen und das gemeinsame Fest auf dem Sportplatz am 27. und 28. August 2022 in Eckernförde. V. li.: Vanessa Boy (Geschäftsführerin Krebsgesellschaft SH), Eileen Lara Meier (Projektleitung Lauf ins Leben), Jürgen Neumann, Klaus Korinth, Dietmar Steffens, Andrea Förster, Katja Vosgerau, Gisela Rauschenberger, Marion Günter.

Joggen, gehen oder walken: Das Tempo der Teams ist beim 18. Lauf ins Leben in Eckernförde zweitrangig, der Spaß zählt. 36 Teams nehmen bislang an der Benefizveranstaltung der Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft am 27. und 28. August teil. Anmeldungen sind noch möglich.

