﻿Ratsversammlung Eckernförde diskutiert Imland: Kritik am Kreis

In einer Aktuellen Stunde beschäftigte sich die Ratsversammlung Eckernförde am Donnerstagabend mit der schwierigen Lage der Imland-Kliniken. Dabei wurde auch mit Kritik am Kreis nicht gespart.

In einer Aktuellen Stunde debattierte die Eckernförder Ratsversammlung die Lage der Imland-Kliniken und tagte erstmals in der Stadthalle.

Eckernförde. Erstmals tagte die Eckernförder Ratsversammlung am Donnerstagabend in der Stadthalle, und erstmals seit Langem gab es eine Aktuelle Stunde vor der regulären Tagesordnung. Die SPD-Fraktion hatte das Thema „Imland-Kliniken“ beantragt. Wie positionieren sich die Eckernförder Fraktionen nach der einstimmigen Resolution im September 2021? Kritik gab es am Kreis, der zu sehr auf Rendsburg fokussiere.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor einem Jahr war die Einigkeit groß. Einmütig forderte die Eckernförder Ratsversammlung den Erhalt des Klinik-Standorts Eckernförde samt Geburtenstation und Gynäkologie. Jetzt sind die Stimmen unter dem Eindruck der finanziellen Schieflage der kreiseigenen Imland-Gesellschaft differenzierter geworden. Sprecher von SPD, SSW und FDP in Eckernförde stellten sich in der Aussprache weiterhin hinter die Resolution. CDU und Grüne wollten sich nicht auf ein einfaches Ja oder Nein einlassen.

„Wem sollen wir noch etwas glauben?“

Für den SPD-Fraktionsvorsitzenden Jürgen Neumann war klar: "Die Imland-Klinik soll so bleiben, wie wir sie brauchen." Die Resolution habe für die Sozialdemokraten Bestand: Grund- und Regelversorgung in Eckernförde, Schwerpunktversorgung in Rendsburg. Gesundheitliche Versorgung, so Neumann, "darf in unseren Augen auch etwas kosten". Kritik an Kreis und Geschäftsführung äußerte SSW-Fraktionschef Rainer Bosse. Er fragte, warum das zweistellige Millionen-Defizit der Imland-Kliniken "plötzlich im Oktober bekannt geworden ist?"

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

"Hat vorher keiner davon gewusst?", schob Bosse nach und: "Wem sollen wir noch etwas glauben?" Der SSW forderte den Erhalt des Standortes Eckernförde mit Grund- und Regelversorgung sowie Notfallversorgung. Auch Bernd Hadewig (FDP) sparte nicht mit Kritik an den Verantwortungsträgern. Der Kreistag sei so aufgestellt, dass Eckernförde nicht immer zum Zug komme. Die Mittel gingen im Wesentlichen nach Rendsburg, bemängelte er. Die Klinik Eckernförde sei "schrittweise geschwächt" worden. Er vermisse die Unterstützung des Kreises für Eckernförder Belange.

Eckernförde will bedarfsgerechte Versorgung

Als Vorsitzende der Eckernförder CDU-Fraktion legte sich Katharina Heldt nicht auf konkrete Forderungen an den Kreis fest. Sie erklärte, dass es jetzt darum gehen müsse, Imland in kommunaler Trägerschaft zu halten und für Eckernförde eine medizinische Versorgung vorzuhalten, die an dem Bedarf der Bevölkerung orientiert sei. Heldt verwies auf die schwierige wirtschaftliche Lage der Imland-Kliniken, die durch Land und Bund mitverursacht worden sei. Sie bedauerte, dass weder Geschäftsführung noch Kreistag in den vergangenen Jahren für den Standort Eckernförde Weichen für die Zukunft gestellt hätten.

Für die Grünen sagte Edgar Meyn, dass die Frage der Imland-Kliniken wesentlich komplexer sei als ein Ja oder Nein. Da die Politik sich nicht habe einigen können, müssten jetzt die Bürger, die alle keine Gesundheitsexperten seien, eine Gewissensentscheidung treffen.