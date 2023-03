﻿Eckernförde: Aldi in der Ostlandstraße bleibt nach Feuer weiter geschlossen

Bei einem Feuer in einer Aldi-Filiale in Eckernförde entstand ein erheblicher Sachschaden. Der Markt bleibt vorerst geschlossen.

Eckernförde. Nach dem Feuer in einer Aldi-Filiale in der Ostlandstraße in Eckernförde haben Brandermittler der Polizei am Freitag ihre Arbeit aufgenommen. Ein Ergebnis zur Brandursache liegt aber noch nicht vor, teilte Polizeisprecher Sönke Petersen am Freitagnachmittag mit. Infrage komme sowohl ein technischer Defekt als auch Brandstiftung. In den kommenden Tagen soll ein externer Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Brandursache abschließend zu klären.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wann öffnet Aldi in Eckernförde wieder?

Am späten Donnerstagnachmittag war hinter den beiden Pfandrückgabeautomaten im Eingangsbereich der Filiale ein Feuer ausgebrochen und hatte Teile der Einrichtung und des Gebäudes zerstört. Mehr als 50 Feuerwehrleute waren bis in die Abendstunden im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Feuer in der Filiale: Das sagt Aldi

Auch der Aldi-Konzern äußerte sich am Freitag zu dem Feuer in einer seiner beiden Eckernförder Filialen. „Durch den Brand wurden das Gebäude sowie die Waren in Mitleidenschaft gezogen“, teilte Sprecherin Jana Freund mit. Wann der Laden wieder öffne, sei aber noch unklar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

„Wir werden alles daran setzen, unsere Filiale schnellstmöglich wieder zu eröffnen, um für unsere Kundinnen und Kunden da zu sein. Da wir aber noch in der Schadensaufnahme sind und die Feuerwehr und Polizei die Brandursache prüfen, können wir leider noch keinen konkreten Zeitplan nennen“, so die Aldi-Sprecherin. Zu Schadenhöhe wollten weder Polizei noch Aldi Angaben machen.