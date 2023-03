﻿Aufräumaktion am Strand und in der Ostsee

Am 18. März startet eine Aufräumaktion am Eckernförder Strand. Dabei sollen Strand und Meer von Müll befreit werden. Freiwillige Helferinnen und Helfer sind willkommen.

Eckernförde. Die Eckernförde Touristik sagt zusammen mit der Flensburger Brauerei dem Müll den Kampf an. Am 18. März startet die diesjährige Strandgut-Aktion mit dem Ziel, den Strand und das Meer vom Müll zu befreien. An Land beginnt die Aktion für freiwillige Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab 9.45 Uhr am Strand auf Höhe der DLRG-Hauptwache (Preußerstraße 3). Müllgreifer und Mülleimer werden zur Verfügung gestellt. Aus hygienischen Gründen sollte jede Helferin und jeder Helfer eigene Handschuhe mitbringen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eckernförder Vereine wollen tatkräftig mithelfen

Umfangreiche Unterstützung gibt es auch von den Eckernförder Vereinen. Vertreten sind der VfR, der EMTV, der ESV, der IF und die BaltECKBars. Erstmals dabei ist die Ocean Crew, ein Turnverein für Showakrobatik aus Kiel. Auf dem Wasser wird Tanja Miranda vom „Fördekeks SUP“ mit ihren Stand-up-Paddel-Freunden unterwegs sein. Gereinigt wird nicht nur die Ostsee, sondern auch der Bereich am Borbyer Ufer.

Treffpunkt für interessierte Helfer und Helferinnen auf dem Wasser ist um 10 Uhr an der Parkanlage am Borbyer Ufer. Trockenanzüge und SUP-Board können sich vorher beim Fördekeks SUP ausgeliehen werden. Unter Wasser wird Sönke Staack, der bereits regelmäßig im Innenhafen Müll aus der Förde fischt, im Bereich des OICs und Yachthafens nach Müll tauchen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sollten noch weitere Gruppen oder Vereine Interesse haben, bei der Reinigungsaktion an Land zu helfen, wird um eine Voranmeldung per E-Mail an veranstaltungen@ostseebad-eckernfoerde.de gebeten.