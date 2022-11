﻿Ehepaar Miertsch aus Eckernförde berichtet von Hilfsaktion in Tansania

Die Eheleute Ingrid und Hans-Joachim Miertsch sind in Eckernförde seit über 20 Jahren für ihre Unterstützungsaktionen in Tansania bekannt. Warum das Ehepaar weiter unermüdlich für Spenden wirbt.

Eckernförde. Die Tansania-Projekte von Ingrid von Hans-Joachim Miertsch sind in Eckernförde seit Jahrzehnten bekannt. Der Augenarzt lehrt und operiert an der Augenklinik in Moshi. Die Lehrerin setzt sich für die Beschulung möglichst vieler Kinder in Kibosho ein. Erzählt das Paar von seinen Aufenthalten in Tansania, dann steht Arbeit und Weiterentwicklung vorhandener Strukturen in Kliniken und in Schulen im Vordergrund. „Die Dankbarkeit der Menschen ist groß“, sagt Hans-Joachim Miertsch.