﻿Eckernförde: Eine besondere Urkunde für die Heimatgemeinschaft

American Football

In Potsdam: Scott soll Kiel Baltic Hurricanes in Schwung bringen

Die Kiel Baltic Hurricanes starten am Sonnabend den nächsten Versuch, die ersten Punkte der Saison in der German Football League einzufahren. Ihre Hoffnungen ruhen dabei auf der Rückkehr von Quarterback Kaleb Scott in den Kader.