﻿Ergotherapie in Eckernförde: Andrang gleich nach der Einschulung

Eckernförde. Wutanfälle aus dem Nichts, Streiks bei den Hausaufgaben, Dramen beim Anziehen – manche Kinder haben im Alltag Schwierigkeiten. Hilfe bietet Bettina Fervers-Marten. Die Ergotherapeutin stellt fest, dass behandlungsbedürftige Symptome kontinuierlich zunehmen. Die Warteliste wächst – jeden Termin ab 13 Uhr könnte sie fünfmal vergeben. Besonders viele Anmeldungen verzeichnet sie kurz nach der Einschulung. 

Frau Fervers-Marten, mit welchen Problemen kommen Kinder in Ihre Praxis?

Ein klassisches Thema ist Aufmerksamkeit: Ein Kind braucht nachmittags drei Stunden für die Hausaufgaben. Es wird nie fertig, sondern guckt aus dem Fenster, spielt mit irgendwas rum... Andere Kinder drücken so doll auf den Stift, dass man auch fünf Seiten danach noch lesen kann, was sie geschrieben haben.

Aus Wut?

Nein, weil sie ihre Kraft nicht dosieren können. Immer wieder kommen auch Kinder, die Wutanfälle scheinbar aus dem Nichts bekommen. Das ist ein ganz typisches Symptom. Dann fragt sich das soziale Umfeld, woher kommt das?

Und dann beginnt die Detektivarbeit.

Ja, genau. Meistens liegt dem eine Störung der Wahrnehmungs-Verarbeitung zugrunde. Die Kinder sind so überreizt, dass sie nur noch hauen, bemerken das aber gar nicht mehr. Wenn man sie fragt, warum sie so wütend waren, sagen sie nur ,weiß ich nicht’ – und diese Antwort führt verständlicherweise immer wieder zu Konflikten. Deshalb arbeiten wir ganz eng mit dem sozialen Umfeld des Kindes zusammen. Wir versuchen, herauszufinden, welchen guten Grund das Kind für sein Verhalten hat und die Eltern, Erzieher und auch Lehrer zu beraten.

Mit drei Jahren sind solche Wutanfälle doch normal, oder?

Mit drei schon, mit fünf nicht mehr. Auch mit vier ist das nicht mehr unbedingt altersentsprechend.

Wer dann einen Therapieplatz haben möchte, muss momentan etwa drei Monate warten. Woran liegt das?

Die Ergotherapie-Praxen schleppen die Coronafolgen noch mit sich herum. Während der Zeit sind viele Schuluntersuchungen in unserer Region teilweise oder ganz ausgefallen. Die Kinder kamen einfach so in die erste Klasse und fallen jetzt natürlich auf. Die meisten Anmeldungen haben wir immer kurz nach Schulbeginn oder Zeugnisvergabe. Das ist nach Corona noch einmal mehr geworden.

Was fehlt den Kindern, die jetzt in die Schule gekommen sind?

Die jetzigen Erstklässler haben drei Coronajahre hinter sich und waren oft nicht durchgängig in der Kita. Einige haben ihre sozialen und emotionalen Kompetenzen nicht ausreichend entwickeln können. Viele haben keine Frühförderung erhalten, weil es schwierig war, den Bedarf überhaupt zu erkennen. Zugleich sind die psychischen Belastungen in den Familien gestiegen.

Durch Corona?

Ja, auch. Die Isolation war problematisch. Die Pandemie hat viele Menschen und Familien verunsichert. Dazu kam, dass nicht mehr so viel Interaktion und Austausch in Gruppen stattgefunden hat. Das sorgt dafür, dass wir jetzt diese Welle von immer mehr Kindern haben, die sozial-emotional nicht schulreif sind.

Sie vermuten aber noch eine weitere Ursache als den Lockdown?

Ich glaube, dass Eltern heute unsicher in der Erziehung sind, eventuell unsicher in der Grenzsetzung. Teilweise herrscht großes Konkurrenzdenken – mein Kind kann dies und das noch nicht… So wird immer mehr Druck aufgebaut, was die Kleinen können müssen: beispielsweise ihre Namen zum Schuleintritt schreiben. Es geht aber eben auch um soziale und emotionale Kompetenzen.

Zum Beispiel?

Kann ich abwarten, bis ich an der Reihe bin? Kann ich eine Aufforderung verstehen, umsetzen, zulassen, bei meiner Aufgabe bleiben? Kann ich um Hilfe fragen, wenn ich etwas nicht verstehe? Das wird immer schwieriger für die Kinder. Was auch schlechter wird, ist das Sprachverständnis. Wir Erwachsenen sind sprachlich oft nicht präzise genug und die Kinder fragen nicht nach, wenn sie uns nicht zu 100 Prozent verstehen. Sie machen dann irgendetwas, das vielleicht in etwa stimmt, in Wirklichkeit haben sie die Aufgabe aber gar nicht richtig verstanden. Und wir haken auch zu selten nach. Das ist ein enormes Problem in der Schule und in der Kommunikation.

Sie behandeln auch direkt in der Kita oder in der Schule?

Ja, das versuchen wir immer. In der 1:1-Situation in der Praxis treten die Probleme oft nicht so deutlich auf, wir sind ja alleine und nicht in der Gruppe. Und ich kann nicht in einer Dreiviertelstunde wöchentlich das beheben, was als Problem im Alltag auftritt. Da könnte ich ja zaubern. Deswegen arbeiten wir ganz eng mit dem sozialen Umfeld zusammen, denn das kennt das Kind am besten. Dazu müssen die Einrichtungen aber bereit sein. Hier im Kreis sind sie das in der Regel auch. Gemeinsam können wir dem Kind nachhaltig dabei helfen, seine Entwicklungsaufgaben zu bewältigen und sich dabei wohl zu fühlen.

Andrea Bracht

KN