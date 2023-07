Eckernförde: Exhibitionist näherte sich 82-Jähriger von hinten

Eckernförde. Beim Spaziergang auf einem Wanderweg zwischen Richard-Vosgerau-Straße und Ostlandstraße in Eckernförde ist eine 82-Jährige auf einen Exhibitionisten getroffen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam der Mann am Sonntag gegen 17.55 Uhr von hinten sehr dicht an die Frau heran. Dabei soll er sein Geschlechtsteil in einer Hand gehalten haben.

Der sportliche, athletische Mann mitteleuropäischen Aussehens soll nach Angaben der Frau etwa 35 Jahre alt und zwischen 1,88 bis 1,90 Meter groß sein. Er habe eine gepflegte Erscheinung gehabt, trug eine Schiebermütze oder ein Basecap und eine Sonnenbrille.

Die Frau entfernte sich, sodass kein weiterer Kontakt zustande kam. Nun sucht die Kriminalpolizei Eckernförde Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können. Sie sollten sich unter Telefon 04351/9080 bei den Ermittlern melden.

