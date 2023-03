﻿FAQ: Neue Reiseplattform für Eckernförde und Umgebung

Eckernförde bekommt einen neuen Touristen-Guide – und zwar in digitaler Form. „Tripmeister“ heißt die neue Webapp, die für Touristen, Menschen in Eckernförde und Anbietende eine zentrale Reiseplattform liefern soll. Wie das genau funktioniert, erfahren Sie in diesem FAQ.

Hauke Klünder, Geschäftsführer von Software by Design, stellt die neue Web-App „Tripmeister“ vor.

Eckernförde. Eine neue Webapp „Tripmeister“ macht seit Kurzem in Eckernförde die Runde. Gefüttert mit den Daten der Eckernförde Touristik GmbH, verspricht die Software ihren Nutzerinnen und Nutzern eine Vernetzung und Digitalisierung der Region in vielfältiger Weise. Doch wie genau funktioniert die neue Reiseplattform für Eckernförde und die Region? Das und mehr erfahren Sie in diesem FAQ.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was ist „Tripmeister“?

„Tripmeister“ ist eine sogenannte Webapp, die im Internetbrowser für alle Nutzerinnen und Nutzer kostenfrei zur Verfügung steht. Als regionale Reiseplattform soll sie für Anbieter, Touristik und Gäste ein Rundumpaket für die Reiseplanung bieten. „Es ist ein Planungstool, das alle Infos an einem zentralen Ort bündelt und auf unsere Region fixiert ist“, erklärt Stefan Borgmann, Geschäftsführer der Eckernförde Toruristik und Marketing GmbH, dessen Unternehmen die ersten Daten für „Tripmeister“ zur Verfügung gestellt hat.

Was bietet mir die Webapp „Tripmeister“ als Gast in Eckernförde?

Mit über 500 Events und 300 Anbietern bietet „Tripmeister“ gebündelt alle wichtigen Locations, Events und Unterkünfte in der Region Eckernförde und Umgebung. Auf einer bedienerfreundlichen Karte lassen sich Unterkünfte, Restaurants und andere interessante Orte anzeigen. Per Klick gibt es dann Informationen zu besagten Locations und eine Verlinkung zu der jeweiligen Website. Außerdem lassen sich über „Tripmeister“ Unterkünfte in der Region buchen. Das Besondere: Nutzerinnen und Nutzer können über die App einen eigenen Reiseplan erstellen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie erstelle ich einen Reiseplan bei „Tripmeister“?

Nachdem man sich bei der Webapp kostenlos registriert hat, können Touristen und Menschen aus Eckernförde unter „Mein Profil“ einen Reiseplan erstellen. Wird ein Titel und eine kurze Beschreibung (optional) für den Reiseplan eingegeben, können sämtliche Locations, Events oder Unterkünfte in Eckernförde zu dem persönlichen Reiseplan hinzugefügt werden. Der Vorteil: alle Informationen gebündelt unter einem Dach und in digitaler Form. Kein Papierkram, keine Reiseführer, keine Kosten.

Was bietet mir die Webapp „Tripmeister“ als Anbieter in Eckernförde?

Für Anbieter, also beispielsweise Restaurants, Golfplätze oder Cafés, bietet „Tripmeister“ eine einfache Datenverwaltung mit eigenem Anbieterprofil. Enthalten ist eine Eventverwaltung sowie die Reiseplanfunktion. Bis Ende Juni 2023 ist dieser Service für alle Unternehmer und Unternehmerinnen kostenlos, danach kostet er 99 Euro pro Jahr. Zurzeit ist die Reiseplattform noch mit den Daten der Eckernförde Touristik gespeist.

Das Ziel ist jedoch, so viele Anbieter wie möglich auf die Plattform zu holen, um ein maximal breites Angebot bieten zu können. „Falls es gut anläuft, soll sich die Region, die „Tripmeister“ anzeigt, auch noch bis Flensburg, Kiel und Rendsburg ausweiten“, so Hauke Klünder, Geschäftsführer der Firma Software by Design, die „Tripmeister“ entwickelt hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wird sich das Angebot von „Tripmeister“ noch erweitern?

„Zunächst befinden wir uns noch in einer Art Testphase“, erklärt Klünder. „Wir wollen jetzt herausfinden, was die Leute wollen, um verschiedene Angebote nach und nach zu implementieren.“ Technisch sei vieles möglich, allerdings müsse man auch den Kosten-Nutzen-Faktor im Auge behalten. „Es ist ein erster Aufschlag, aber wir werden „Tripmeister“ laufend weiterentwickeln“, sagt Klünder. Aktuelle Idee sei eine Parkschein-Buchung über die Webapp.

Wieso gibt es „Tripmeister“ nicht als App zum Download?

Zum einen nennt Klünder den Kostenfaktor als Grund zur Entscheidung gegen eine konventionelle App. „Für die Entwicklung einer App muss man meist bis zu 6000 Euro hinlegen.“ Außerdem sei der Schritt für Nutzerinnen und Nutzer, die App zu downloaden, oft ein Hindernis. Dies sei bei der Webapp nicht der Fall. „Außerdem lässt sich eine Webapp deutlich einfacher aktualisieren, ohne dass der Nutzer immer wieder ein neues Update ziehen muss. Damit bleiben wir stets aktuell.“