﻿Eckernförde: Freiwillige Feuerwehr bekommt modernes Einsatzfahrzeug

Eckernförde. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Eckernförde hat ein neues Einsatzfahrzeug in Dienst gestellt. Ab sofort können die rund 90 aktiven Kameraden und Kameradinnen mit dem fabrikneuen „LF 20“ zu ihren Einsätzen ausrücken. Wie Wehrführer Meint Behrmann am Rande der feierlichen Übergabe in der städtischen Feuerwache am Freitagabend sagte, werde das neue Fahrzeug umgehend eingesetzt und routinemäßig als eines der ersten mit ausrücken, sobald der Alarm eingeht.

„Das neue LF 20 ist unser Ersatz für das alte Löschgruppenfahrzeug 16/12 von 1993 und wird dringend gebraucht“, erklärte Behrmann. Denn: „Bei seinem Vorgänger ist leider das Getriebe geplatzt.“ Die symbolische Übergabe durch Bürgermeisterin Iris Ploog (SPD) fand im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung statt. Mit dabei waren unter anderem Bürgervorsteherin Karin Himstedt, Vertreter und Vertreterinnen der Ratsfraktionen, Kreisfeuerwehrchef Mathias Schütte sowie der örtliche Bundestagsabgeordnete Sönke Rix (SPD) und natürlich ein Großteil der Eckernförder Feuerwehrleute.

Der Beschaffung vorausgegangen war ein Beschluss der Ratsversammlung 2019, die am Ende rund 500 000 Euro für das Fahrzeug bewilligte. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde unterstützt den Kauf mit rund 127 000 Euro aus der Feuerschutzsteuer.

Dieses Fahrzeug für die Einsatzleitung wurde vor drei Jahren ebenfalls neu beschafft, konnte aber wegen der Corona-Pandemie bisher nicht feierlich übergeben werden. © Quelle: Paul Wagner

„Für unsere ehrenamtlichen Feuerwehrleute ist das neue Fahrzeug wirklich eine Erleichterung und für die Sicherheit der Menschen in unserer Stadt sehr wichtig“, sagte Bürgermeisterin Ploog. Denn: Unter anderem ist das neue Einsatzfahrzeug mit einem speziellen System für haftfähigen Löschschaum ausgerüstet, der auch bei Bränden von gedämmten Fassaden eingesetzt werden kann.

Das neue Löschgruppenfahrzeug vom Hersteller Mercedes-Benz dient überwiegend der Brandbekämpfung, der Personenrettung, dem Fördern von Wasser und der technischen Hilfe. Es hat eine Feuerlöschkreiselpumpe und einen Löschwasserbehälter mit 2200 Litern Wasser. An Bord ist zudem die Ausrüstung für eine Gruppe. So kann es mit seiner Besatzung eine selbstständige taktische Einheit bilden.

„Sowohl die elektrische Leiterentnahmehilfe, die Automix Schaummittelanlage als auch die elektrisch aufwickelnde Schnellangriffshaspel dienen zur Entlastung unserer ehrenamtlichen Feuerwehrkameradeninnen und - kameraden im Einsatz“, erklärte Bürgermeisterin Iris Ploog.

Am Freitag ebenfalls in der Feuerwache mit ausgestellt: das neue Fahrzeug (ELW 1) für die Einsatzleitung bei größeren Lagen. Dieses wurde bereits 2020 in Dienst gestellt, konnte aber aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht feierlich übergeben werden. Dieses Auto kostete rund 320 000 Euro und wurde ebenfalls vom Kreis mit rund 84 000 Euro mitfinanziert.