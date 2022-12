﻿Gudewerdt Gemeinschaftsschule Eckernförde: Lesepaten für ukrainische Schüler gesucht

Achtung, Ehrenamtler gesucht! In der Basisklasse der Gudewerdt Gemeinschaftsschule in Eckernförde lernen 18 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine Deutsch. Wie der DaZ-Unterricht läuft und warum Lesepaten helfen sollen.

Eckernförde. 18 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine lernen an der Gudewerdt Gemeinschaftsschule in Eckernförde Deutsch als Zweitsprache (DaZ). Die Pryvitklasse (zu deutsch: Hallo) wurde im Frühjahr extra geschaffen, um die geflüchteten Kinder zu unterrichten. In 20 Wochenstunden arbeiten die Schüler hier unter anderem mit ihren zwei Klassenlehrerinnen Susanne Drewniok und Pia Molsen. Wenn sie Glück haben, sind die Lehrkräfte zu zweit in der Klasse, oft aber auch alleine. Das ist nicht immer einfach.

Zu den Herausforderungen in der Klasse gehört, dass die Schülerinnen und Schüler nicht nur unterschiedlich alt (zwischen zehn und 15 Jahre), sondern auch unterschiedlich lang in Deutschland und in der Schule sind. Somit haben die Lehrerinnen es mit vielen verschiedenen Sprachniveaus zu tun, die in einem Raum unter einen Hut gebracht werden wollen. Dabei hilft, dass Schüler, die schon mehr Deutsch verstehen, für diejenigen übersetzen, die noch nicht so lange lernen.

Mithilfe von Google: So lernen die ukrainischen Schüler in Eckernförde Deutsch

Wer im Basiskurs gut vorankommt, hat die Möglichkeit, auch am Regelunterricht teilzunehmen. So haben einige der ukrainischen Schüler Mathe, Kunst oder Sport zusammen mit deutschen Schülern. Ganz einfach ist das nicht. Während Sport schon gut klappt, ist es in Mathe manchmal schwierig, die Aufgabenstellungen genau zu verstehen, berichtet Habib. Was helfe? „Google Übersetzer“ ist die Antwort. Damit dürfen die Schüler im Unterricht Vokabeln nachschlagen. Aber auch mit Englisch und notfalls Händen und Füßen wird nachgeholfen. „Als Lehrer muss man sich dann eben auch mal zum Affen machen können und etwas pantomimisch darstellen“, erklärt Susanne Drewniok und lacht.

„Das alles klappt nur aufgrund des besonderen Engagements von Lehrerinnen wie Frau Drewniok und der Kooperation aller Eckernförder Schulen bei der Aufteilung der Schüler“, betont Schulleiter Dirk Lütge-Besselmann.

Lesepaten gesucht: Gudewerdtschule wünscht sich ehrenamtliche Unterstützung

Deutsche Sprache, schwere Sprache – das ist in Deutschland ein geflügelter Ausdruck. Was sagen die ukrainischen Kinder? „Einfach ist es nicht, eher mittel“, befinden Habib, Daniil und Denys. Sie sind inzwischen seit sieben, acht Monaten da. Auch Mia, die seit sechs Monaten in der Klasse ist, findet Deutsch eher schwierig zu lernen. Dafür mache es jedenfalls ein bisschen Spaß, sagt die Zehnjährige.

Um den Kindern das Deutschlernen zu erleichtern, sucht Susanne Drewniok jetzt nach Lesepatinnen und Lesepaten. Die zusätzliche Hilfe soll die Lehrkräfte bei der individuellen Förderung einzelner Schüler unterstützen. Eine Lesepatin war bereits in der Klasse, ist nun aber erkrankt. Die Aufgabe: Mit ein oder zwei Schülern alleine in Ruhe einen deutschen Text lesen. Dabei geht es vor allem ums Zuhören, vorlesen, Aussprache korrigieren und gemeinsames Sprechen.

Ukrainisch-Kenntnisse oder eine pädagogische Ausbildung sind nicht nötig. Nur Lust auf die Arbeit mit Kindern. Ideal wäre ein bis zweimal die Woche für 90 Minuten vormittags in der Schule vorbeizukommen, so Susanne Drewniok.

Wer Interesse hat, Lesepate zu werden, kann sich im Sekretariat der Gudewerdtschule melden und nach Susanne Drewniok fragen. Erreichbar ist das Sekretariat telefonisch unter 04351-71080, Montag bis Donnerstag von 7 bis 15 Uhr, Freitag von 7 bis 13 Uhr, oder per Mail (gudewerdtschule.eckernfoerde@schule.landsh.de).