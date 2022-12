Eckernförde: Haben Böller einen Wohnungsbrand verursacht?

Ein Mann (68) ist am Freitag bei einem Brand in seiner Wohnung an der Ostlandstraße in Eckernförde leicht verletzt worden. Unklar ist, ob das Feuer durch einen Böller verursacht wurde. Die Polizei sucht nun die Jugendlichen, die am Nachmittag vor dem Mehrfamilienhaus geböllert haben.

An der Ostlandstraße in Eckernförde ist ein Feuer in einer Wohnung ausgebrochen.

Eckernförde. Eine leichte Rauchgasverletzung hat sich ein 68-Jähriger in seiner Wohnung an der Ostlandstraße in Eckernförde zugezogen. Möglicherweise wurde das Feuer durch einen Böller verursacht. Denn zum Zeitpunkt des Ausbruchs hatten Jugendliche auf dem Parkplatz des Mehrfamilienwohnhauses geböllert.

Wie die Polizei mitteilt, hielt sich der Mieter am Freitag gegen 15.15 Uhr in seinem Wohnzimmer auf, als der Rauchmelder in einem Nebenzimmer anschlug. Der 68-Jährige versuchte daraufhin, den Brand unterhalb des Fensters zu löschen. Als ihm dies nicht gelang, verließ er die Wohnung. Das Löschen übernahm dann die Feuerwehr Eckernförde. Zur Höhe des Schadens kann die Polizei noch keine Angaben machen.

Brand in Eckernförde: Polizei sucht zwei Jugendliche

Ob die Böller tatsächlich den Brand ausgelöst haben, will die Polizei klären. Die Ermittler suchen deshalb die zwei Jugendlichen zwischen zehn und 15 Jahren, die zum Zeitpunkt des Brandausbruchs auf dem Parkplatz vor dem Mehrfamilienhaus Böller gezündet haben sollen.

Der erste Jugendliche trug eine schwarze Jacke und ist laut Polizei ca. 1,50 Meter groß und korpulent. Der zweite Jugendliche hat eine schlanke Figur. Er war mit einer weiß/schwarzen Jacke bekleidet und ist etwa 1,60 Meter groß.

Hinweise zum Brand in der Ostlandstraße in Eckernförde nimmt die Polizei in Rendsburg telefonisch unter 04351/9080 und 04351/89212600 entgegen.