﻿Kunsthandwerkermarkt Eckernförde lockt auch am Sonntag noch Publikum an

Eckernförde. Der Markt „Handgemacht Eckernförde“ mit Kunsthandwerk, Design und Kulinarik lockt am Sonnabend und Sonntag, 17./18. Juni, nach Eckernförde. Die Besucher finden hier ein breites kreatives Angebot von Ausstellern aller Art.

Da ist zum Beispiel Korbmachermeisterin Helga Prommer. Gerade ist ein Mann bei ihr fündig geworden, kauft einen stabilen hellen Korb aus Rattan. „Der ist dauerhafter“, sagt er zu seiner Neuerwerbung. Schon die Eltern von Helga Prommer hatten einen Korbmacherbetrieb. Sie hebt einen Rattankorb hoch, den sie selbst geflochten hat: „Dieses Produkt gibt es nur in Oberfranken.“ Ganz glatt fühlt der helle Korb sich an. Früher hieß das Material Peddigrohr und wurde zum Beispiel als Sonnenschutz für Kinderwagen genutzt.

Eckernförde: Kreatives Angebot auf dem Kunsthandwerkermarkt

Zusätzlich verkauft Helga Prommer noch farbenfrohe Körbe aus Marokko und Südafrika, die sie zukauft, um auf Märkten auch genug Auswahl für die Besucher bieten zu können. „Das sind einmalige Farben“, sagt die 65-Jährige über die Körbe aus Afrika. Helga Prommer erklärt, sie mache das auch, um die Arbeit der Menschen dort zu unterstützen. Und möchte irgendwann gerne mal dorthin reisen, um mit den Menschen in Afrika zu flechten.

Farbenfroh sieht auch der Stand von Britta Marquardt aus. Die gelernte Schneiderin macht alles selbst. Mit Sachen für Kinder fing es an. Irgendwann nähte sie dann ihrem Mann fröhlich-bunte Hemden. Die kamen auch bei anderen so gut an, dass sie sich mittlerweile auf die farbenfrohen Männerhemden spezialisiert hat. Mit diesem Angebot sei sie auf Märkten meist exklusiv. Außerdem näht sie noch bunte Boxershorts. Da greifen übrigens auch Frauen gerne mal zu, tragen diese zum Beispiel am Strand.

Das Angebot beim Kunsthandwerkermarkt Eckernförde stieß auf großes Interesse. © Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck

„Alles aus hundert Prozent Baumwolle“, sagt Britta Marquardt zu ihren Werken. Die Frau aus Barsbüttel hat ihre Werkstatt zu Hause, bietet auch Maßanfertigung an. Auf Anmeldung kann man bei ihr auch stöbern. Einmal im Jahr ist sie beim Markt „Handgemacht“ dabei.

Besucherin Susanne Reppening gefällt das Angebot auf dem Markt in Eckernförde, der parallel zur Aalregatta am Sonnabend läuft. Sie kommt aus Niedersachsen, macht hier gerade Urlaub. Sie hat einen kleinen Strampler für ihren Enkelsohn gekauft.

Kleidung, Deko und mehr auf dem Markt in Eckernförde

An einem anderen Stand verkauft Anne Schulz unter anderem Enten aus Teakwurzeln und andere Deko-Dinge. Die Enten gibt es unbemalt und bemalt. Da ist zum Beispiel eine Ente mit rot-weißen Badelatschen unterwegs, andere tragen blaue Gummistiefel. „Die Enten sind mein Hobby“, sagt Anne Schulz. Auch bei den Besuchern von „Handgemacht Eckernförde“ kommt das Federvieh gut an.

Farbenfroh geht es auch am Stand von Oranna Endress und Rüdiger Magnussen zu. Sie bieten handgebatikte Kleidung an. Die Stoffe stammen aus Bali oder Java. Oranna Endress sagt, sie entwerfe die Kleidung selbst. Denn sie mag das Farbenfrohe – aber nicht die Schnitte, die dafür oft verwendet werden. Sie lege Wert darauf, dass ihre Blusen gut sitzen: „Nicht wie ein Kartoffelsack.“ Die Firma der beiden heißt „Warna Berani“, das bedeute: „mutige Farben.“ Mit ihrem Mann ist sie erstmals bei „Handgemacht Eckernförde“ dabei. Die beiden kommen aus der Nähe von Trier.

