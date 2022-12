Iris Ploog ist vereidigt. Die Bürgermeisterin der Stadt Eckernförde, die am 1. Januar 2023 ihren Dienst antritt, gab in ihrer Antrittsrede einen Einblick in ihr Selbstverständnis als Verwaltungschefin.

So will Iris Ploog die Geschäfte der Stadt Eckernförde führen

Eckernförde. Eine neue Ära in der Leitung der Stadtverwaltung beginnt in Eckernförde. Bürgervorsteherin Karin Himstedt (CDU) vereidigte am Mittwochabend in der Ratsversammlung Iris Ploog (SPD) als neue Verwaltungschefin im Ostseebad. Ihren Dienst im Rathaus wird sie am 1. Januar 2023 antreten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Viele waren gekommen, um der Vereidigung beizuwohnen. Amtsleitungen, die Chefs von Stadtwerke und Touristik, ehemalige Stadtpolitiker – und Ex-Bürgermeister Jörg Sibbel, der zuvor über 15 Jahre die Eckernförder Verwaltung gelenkt hatte. Iris Ploog, die im Mai zur neuen Bürgermeisterin gewählt worden war, musste ein gutes halbes Jahr auf diesen Moment warten. „Ich bin froh, dass so viele dieses Ereignis mit mir teilen“, sagte sie.

Iris Ploog will Eckernförde „zusammen führen“

Ploog gab in ihrer Antrittsrede einen Einblick in ihr Selbstverständnis als Verwaltungschefin. „Mein Motto heißt: Eckernförde zusammen führen“, sagte sie. Und Eckernförde stehe an erster Stelle. Sie wolle die Stadt gemeinsam mit den Bürgern weiterentwickeln, die Ideen mit den städtischen Mitarbeitern umsetzen und die Beschlüsse mit den Ratsmitgliedern auf den Weg bringen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei dieser Aufgabe wünschte sich Ploog einen wertschätzenden Umgang und die Akzeptanz unterschiedlicher Rollen. Gibt es auch konträre Meinungen – „Eckernförde ist es wert, um die besten Ideen zu ringen“, sagte sie. Bürgerbeteiligung steht für sie oben an. Die wolle sie ermöglichen, wo immer es gehe, kündigte die Bürgermeisterin an. In Workshops oder Gesprächskreisen, auf digitalem oder analogem Weg.

Bezahlbares Wohnen und Angebote für Jugendliche

Es gehe darum, Interessen zusammenzuführen und am Ende eine Entscheidung zu treffen und nachvollziehbar zu begründen. „Dazu bin ich bereit“ sagte Ploog. Thematisch sieht sie Schwerpunkte in einem bezahlbaren Wohnen, einem verträglichen Tourismus und mehr Angeboten für junge Leute in der Stadt. Klimaschutz und eine nachhaltige Mobilität seien weitere Herausforderungen für die Zukunft.

Ist einer der ersten Gratulanten: Ex-Bürgermeister Jörg Sibbel, der gut 15 Jahre die Stadtverwaltung lenkte, wünscht seiner Nachfolgerin Iris Ploog alles Gute. © Quelle: Christoph Rohde

Vor dem Hintergrund der Imland-Krise und dem Ausgang des Bürgerbegehrens betonte sie, dass Eckernförde ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung brauche. Und fügte unter Applaus der Anwesenden hinzu: „In meinen Augen darf das auch etwas kosten“. Der Bürgerwille dürfe nicht durch ein Insolvenzverfahren komplett konterkariert werden.

Dank an die Interims-Bürgermeisterin

Nach der Vereidigung von Iris Ploog und der Übergabe der Bürgermeisterkette war Ex-Bürgermeister und heutiger Staatssekretär im Innenministerium, Jörg Sibbel, einer der ersten Gratulanten. In ihm habe sie einen entgegenkommenden Gesprächspartner gehabt, der sein Wissen und seine Erfahrung aus über 15 Jahren weitertrage, sagte Ploog.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein besonderer Dank von Bürgervorsteherin Karin Himstedt ging an Interims-Bürgermeisterin Katharina Heldt (CDU), die ein halbes Jahr lang gemeinsam mit der Politik die Verwaltungsgeschäfte kommissarisch führte. Sie habe im Juni ins kalte Wasser springen müssen. „Zum Glück war es kein Haifischbecken“, sagte Heldt. Viel Unterstützung, vor allem aus der Verwaltung, habe zu einer Kooperation auf Augenhöhe geführt.

Lesen Sie auch

In dem halben Jahr waren die neue Skateanlage, das Projekt Kino/Einzelhandel und das geplante Wohngebiet Domsland II herausfordernde Themen. Ein paar Projekte wie die Neugestaltung des Kirchplatzes oder die Nachnutzung der Willers-Jessen-Schule hätte Heldt noch gerne geklärt. Aber sie seien auf einem guten Weg. Den Küstenschutz und die Sanierung des Schulzentrums benannte sie als Mega-Projekte für Eckernförde, die bereits ihre Schatten vorauswürfen. Ihrer Nachfolgerin Iris Ploog wünschte Heldt „eine glückliche Hand“.