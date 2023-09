﻿Jugendlicher (17) tot in Eckernförde gefunden: Drogenszene im Fokus

Eckernförde. Der Fall eines tot aufgefundenen Jugendlichen (17) in Eckernförde erschüttert die Stadt. Ermittlungen haben ergeben, dass sich der Jugendliche vor seinem Tod mit jungen Männern in einer Wohnung aufgehalten hatte, in der auch größere Mengen Betäubungsmittel gelagert worden sein sollen.

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft sind gegen zwei Verdächtige, die sich in der Wohnung aufhielten, Haftbefehle wegen des Vorwurfs des Handels mit Betäubungsmitteln „in nicht geringer Menge“ erlassen worden. Einer der Haftbefehle wurde gegen Auflagen ausgesetzt. Ein dringender Tatverdacht gegen die Männer in Zusammenhang mit dem Tod des 17-Jährigen besteht laut Oberstaatsanwalt Michael Bimler nicht. Es bestehe aber der Verdacht, dass in der Wohnung Betäubungsmittel konsumiert wurden.

Nach Tod eines Jugendlichen (17): „Eckernförde ist keine drogenfreie Stadt“

Das Ostseebad mit seinem hohen Altersdurchschnitt steht zwar nicht im Ruf, eine Drogenhochburg zu sein. Doch wer will, kommt in jedem Ort an Betäubungsmittel heran – oder er nutzt das Internet. Auch Eckernfördes Streetworkerin Heike Peuster hat ab und zu mit Jugendlichen zu tun, die Drogen nehmen. „Ich versuche dann, alle möglichen Hilfen zu geben, bin aber keine Drogenberatung, sondern vermittele weiter“, sagt sie. Wichtig sei es, ein Vertrauensverhältnis zu den jungen Menschen aufzubauen.

„Eckernförde ist keine drogenfreie Stadt“, sagt Peuster. Zu kiffen und Alkohol zu trinken, sei für manche Jugendliche normal. Doch mitunter bleibt es nicht dabei. Ihr Eindruck ist, dass durch die vergangenen Corona-Beschränkungen viele junge Leute labiler geworden sind. Auch soziale Kontakte hätten gelitten. „Diesen Sommer ist mir aufgefallen, dass sich weniger große Gruppen getroffen haben.“ Die Jugendlichen seien vereinzelter aufgetreten. „Der Sommer war sehr still.“

Suchtberatung kann schnelle Hilfe bieten

Ihr Wunsch ist es, aufzuklären. Peuster plant in absehbarer Zeit einen Info-Abend gemeinsam mit der Polizei zum Thema Drogen in Eckernförde. Die Beratung ist dagegen Schwerpunkt der Suchtberatungsstelle der Diakonie in Eckernförde. Deren Leiter, Stefan Gloe, sagt, dass die Zahl der Hilfesuchenden bei den Unter-18-Jährigen in der Tendenz steige. Es werde nicht nur Cannabis konsumiert. Ein neues Phänomen sei, sich Opiate über das Internet zu besorgen.

Der Konsum nehme neue Formen an, so der Leiter der Suchtberatung. Auch im ländlichen Raum. Auffällig ist nach seinen Angaben, dass sich vermehrt Eltern und Angehörige an die Suchtberatung wenden. Plötzliche Leistungsabfälle in der Schule, Rückzugsverhalten und Antriebsarmut können Indizien für einen Drogenkonsum sein. Die Diakonie kann laut Gloe jedem Hilfesuchenden in acht bis zehn Tagen einen Erstberatungstermin mit Folgeterminen anbieten.

Das Problem sind nach seinen Worten weniger fehlende Beratungskapazitäten, als dass die Jugendlichen in dem Alter überhaupt zur Beratung kämen. Als niedrigschwelliges Angebot bietet die Diakonie erstmals eine Online-Beratung an (www.suchtberatung-sh.de). „Wir hoffen, über dieses Medium die jungen Menschen besser zu erreichen“, sagt Gloe. Die Beratung ist kostenfrei.

Ursache für den Tod des 17-Jährigen in Eckernförde steht noch nicht fest

Unterdessen laufen im Fall des am Sonnabend gegen 5.40 Uhr im Bereich des Aldi-Parkplatzes an der Ostlandstraße tot aufgefundenen 17-Jährigen die polizeilichen Ermittlungen weiter. Die Sektion der Leiche ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft abgeschlossen, eine genaue Todesursache steht noch nicht fest. Eine chemisch-toxikologische Analyse soll zur weiteren Aufklärung beitragen, das Ergebnis in mehreren Wochen vorliegen.

Unklar ist, wie der Bewusstlose von der Wohnung auf die Straße gelangte. Ob er von den jungen Männern, die sich in der Wohnung aufhielten, herausgetragen wurde, kann die Staatsanwaltschaft nicht bestätigen. Auch die Frage, wer den Toten gefunden hat, ist offen.

Die Polizei wurde nach Angaben ihres Sprechers Sönke Petersen durch die Regionalleitstelle Mitte nach einem Anruf informiert. Es soll parallel ein Rettungswagen alarmiert worden sein. Ein Sprecher der Rettungsleitstelle wollte aufgrund der laufenden Ermittlungen keine Auskunft geben.

