17-Jähriger tot in der Ostlandstraße in Eckernförde gefunden

Eckernförde. Ein 17-Jähriger ist am Sonnabend in Eckernförde tot aufgefunden worden. Die Ursache und die Umstände des Todes sind unklar, die Ermittlungen laufen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut einem Sprecher der Polizeidirektion Neumünster wurde der tote 17-Jährige am Sonnabend gegen 5.40 Uhr auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Ostlandstraße in Eckernförde entdeckt. Oberstaatsanwalt Michael Bimler, Sprecher der Staatsanwaltschaft Kiel, bestätigte den Fund der Leiche in Eckernförde am Wochenende.

Eckernförde: Jugendlicher (17) tot gefunden – Ursache unklar

Er erklärte, es gebe keine äußeren Anhaltspunkte zur Todesursache, sodass die Staatsanwaltschaft vermute, dass der Tod mit Betäubungsmitteln im Zusammenhang stehen könnte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Nähere Angaben zur Situation beim Auffinden der Leiche lagen nicht vor. Die Staatsanwaltschaft hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Der Leichnam soll obduziert werden.

KN