﻿Kammermusik: Ensemble 4.1 kommt nach Eckernförde

Kammermusik vom Feinsten erwartet die Musikfreunde am Dienstag, 15. November, in Eckernförde. Im Rahmen der Konzertreihe tritt das Ensemble 4.1 mit ungewöhnlicher Instrumentierung auf.

Eckernförde. In vielen Rezensionen wird die mitreißende Atmosphäre der Konzerte des Quintetts hervorgehoben. Die Konzertreihe hofft, dass auch in Eckernförde der musikalische Funke wieder überspringen wird. Beginn ist am Dienstag, 15. November, um 20 Uhr in der Stadthalle. Karten gibt es bei der Buchhandlung Liesegang, Kieler Straße 19, Tel. 04351/8985280, sowie ab 19 Uhr an der Abendkasse.

Eine Herausforderung für die fünf Musiker stellt das begrenzte Repertoire für diese ungewöhnliche Besetzung dar. So spielt das Ensemble neben den Hauptwerken von Mozart und Beethoven verstärkt auch zeitgenössische Komponisten, die teils sogar speziell für „4.1“ komponiert haben. Auf dem Programm in Eckernförde stehen Stücke von Ludwig van Beethoven, Gustav Holst, Hans Stähli und George Gershwin.

Auch zeitgenössische Kompositionen im Programm

Das Ensemble 4.1 besteht aus Thomas Hoppe am Flügel und drei Holzblasinstrumenten. Jörg Schneider spielt die Oboe, Alexander Glücksmann die Klarinette und Christoph Knitt das Fagott. Dazu gesellt sich Blechbläser Fritz Pahlmann am Horn. Im Zusammenspiel des Quintetts entsteht so ein unverwechselbarer Klang.

Die Konzertreihe Eckernförde hat am Dienstag, 15. November, das Ensemble 4.1 zu Gast. Die vier Bläsersolisten aus deutschen Orchestern und ein Pianist sind weltweit kammermusikalisch aktiv und konnten bereits vor vier Jahren ihr Publikum in Eckernförde begeistern.