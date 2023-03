﻿Mehr Zeit für andere Aufgaben: Eckernförde kürzt Öffnungszeiten im Rathaus

Die Ratsversammlung in Eckernförde hat am Montagabend mehrheitlich grünes Licht für einen Nachtragshaushalt sowie sieben neue Stellen in der Verwaltung gegeben. Dennoch werden die Öffnungszeiten des Rathauses gekürzt. Das sind die Gründe.

Eckernförde. Mit großer Mehrheit hat die Ratsversammlung in Eckernförde am Montagabend einen Nachtragshaushalt für das laufende Jahr und mit ihm einen neuen Stellenplan mit sieben zusätzlichen Posten im Rathaus auf den Weg gebracht. Parallel kündigte Bürgermeisterin Iris Ploog (SPD) an, die Öffnungszeiten im Rathaus ab Dienstag nach Ostern, 11. April, einzuschränken. Dies soll die Beschäftigten der Stadtverwaltung entlasten. Großen Widerstand seitens der Ratsversammlung gab es für diesen Vorstoß nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kürzere Öffnungszeiten im Rathaus von Eckernförde

Es gehe um „Entlastung in Form von Zeit“, begründete Ploog die Kürzung der Servicezeiten im Rathaus. Denn: „Das Personal in der Verwaltung ist stark ausgelastet und unsere Mitarbeiter sind unsere wichtigste Ressource.“ Künftig ist die Verwaltung von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und donnerstags zusätzlich von 14 bis 17:30 Uhr geöffnet. Orientiert habe man sich an den Sprechzeiten vergleichbarer Städte im Land, unterstrich die Bürgermeisterin. Bisher habe Eckernförde vergleichsweise großzügige Öffnungszeiten gehabt. Sonderregelungen gebe es aber weiterhin für Termine in der Bauverwaltung.

Mit dem jetzt beschlossenen Nachtragshaushalt steigen die Überschüsse der Stadt um knapp 43 000 Euro auf rund 210 000 Euro im laufenden Jahr. Einerseits erhöhen sich die Zuweisungen an die Stadt um fast 600 000 Euro, andererseits steigen Kreisumlage und Personalkosten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Brandgefahr im Haus der Jugend

Schlechte Nachrichten kommen aus dem Haus der Jugend. Weil dort bei einer Begehung Mängel im Brandschutz festgestellt wurden, kann der Betrieb vorerst nur mit einer Brandwache sichergestellt werden. Diese kostet im laufenden Jahr knapp 44 000 Euro. Hinzu kommen Kosten in Höhe von 100 000 Euro, mit denen die Brandschutzsanierung für das Haus der Jugend geplant werden soll.

Merh Stellen im Rathaus

Im Rahmen der Haushaltsdebatte warnte Ratsherr Bernd Hadewig (FDP) mit Blick auf die sieben neuen Rathaus-Beschäftigten vor einem unkontrollierten Aufwuchs von Verwaltungsstellen. Denn: Allein die jetzt neu beschlossenen Stellen führten zu anhaltenden Mehrkosten in Höhe von fast 400 000 Euro jährlich, so Hadewig. Hinzu komme die absehbare Tarifsteigerung im öffentlichen Dienst. Klar sei jedoch: Bund und Land entschieden immer wieder über Vorhaben und Vorschriften, die dann Kreise, Städte und Gemeinden mit eigenem Personal umzusetzen haben. Dies müsse man kritisch im Auge behalten.

Lesen Sie auch

Grundsätzlich begrüße aber auch die FDP das Anliegen der Verwaltung – vor allem im Baufachbereich – ausreichend eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beschäftigen. „Ich hätte mir aber gewünscht, dass der Bedarf der einzelnen neuen Stellen in den Fachausschüssen vor der Beschlussfassung beraten worden wäre“, so Hadewig. Aus Respekt vor der Entscheidung seiner Kollegen im Wirtschafts- und Finanzausschuss – in dem der Stellenzuwachs vorab beschlossen worden war – enthielt sich die FDP. Ebenso die Abgeordneten von Linken und SSW.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ohne weitere Diskussion aber gegen die Bedenken der Linken-Fraktion hat die Ratsversammlung abschließend entschieden, dass sich die Stadt mit neun Millionen Euro am Eigenkapital der Stadtwerke beteiligt. Dies hatte die Politik zuletzt ausführlich diskutiert. Damit das Geld beschafft werden kann, darf die Verwaltung in diesem Jahr hohe Kredite aufnehmen.