﻿Kommunalwahl 2023 in Eckernförde: So sortieren sich die Ratsparteien neu

Eckernförde. Die Kommunalwahl hat die Ratsversammlung in Eckernförde kräftig durchgeschüttelt. Neue Mehrheiten, eine neue Partei, weniger Sitze – das sind die Eckpunkte. Die SPD hat sich – entgegen dem Landestrend – überraschend an die Spitze katapultiert. Auch der SSW konnte kräftig dazugewinnen und überholte die Grünen als drittstärkste Kraft. Die CDU dagegen verlor dramatisch. 35 statt der bisher 41 Sitze sind im neuen Rat zu verteilen. Zwei Wackelkandidaten gibt es noch, über die aufgrund von Stimmengleichheit das Los entscheidet.

Nicht mehr dabei ist in der künftigen Ratsversammlung die langjährige Bürgervorsteherin Karin Himstedt (CDU). Sie hatte ihren Abschied vor der Wahl angekündigt. Für die Nachfolge besitzt jetzt die SPD das Vorschlagsrecht. Ein Name wird noch nicht genannt. „Wir werden uns diese Woche als Fraktion konstituieren und dann entscheiden“, teilt SPD-Spitzenkandidat Sönke Rix mit. Der Zugriff auf Ausschüsse soll mit den anderen Fraktionen abgestimmt werden. Für Rix ist das Teil einer SPD-Politik der Transparenz und Kommunikation.

Kommunalwahl 2023 in Eckernförde: Spannende Suche nach Mehrheiten

Offen zeigen sich die Sozialdemokraten auch in der Zusammenarbeit mit anderen Fraktionen – die AfD, die neu in den Rat gewählt wurde und mit drei Sitzen Fraktionsstatus bekommt, ausgenommen. In der Kommunalpolitik gilt es, vor allem für Projekte Mehrheiten zu finden und nicht feste Bündnisse zu schmieden. Die Sozialdemokraten wollen ihre neue Stärke dazu nutzen, ihr Profil zu schärfen. Ein Arbeitsschwerpunkt soll beispielsweise der soziale Wohnungsbau werden.

Während das „Team Eckernförde“ jubelte, war die Stimmung auf der Wahlparty der CDU im Brauhaus „Land in Sicht“ gedämpft. Elf Prozentpunkte ihrer Stimmen mussten die Christdemokraten einbüßen. Die jüngste kontroverse Diskussion über die Zukunft der Imland-Klinik Eckernförde macht der Ortsvereinsvorsitzende Hendrik Söhler von Bargen als einen Faktor für das schlechte Wahlergebnis aus. Aber: „Dass es so weit runtergeht, hatten wir nicht gedacht.“

Für die CDU heißt es jetzt, Wunden zu lecken. „Wir sind ein gutes Team“, so von Bargen. „Und wir werden weiter konstruktive Arbeit für die Stadt leisten.“ Zur AfD, ergänzt CDU-Fraktionsvorsitzende Katharina Heldt, sehe man dabei keine Berührungspunkte.

Neue drittstärkste Kraft in Eckernförde ist der SSW, der um gut die Hälfte zulegte und jetzt sechs Mandate erhält. Die Freude beim Wählerverband der dänischen Minderheit ist groß. „Mit so vielen Stimmen hatten wir nicht gerechnet“, sagt der Fraktionsvorsitzende, Rainer Bosse. Die Eckernförder hätten offenbar gemerkt, dass der SSW eine echte Alternative sei. Der Wählerverband will seine Politik nun deutlicher im Rat transportieren.

Enttäuschung bei Hendrik Söhler von Bargen und Katharina Heldt von der CDU: Die Wahlparty im Eckernförder Brauhaus „Land in Sicht“ fiel gedämpft aus. © Quelle: Christoph Rohde

Die Grünen in Eckernförde konnten dagegen nicht an den Landestrend einer leichten Steigerung anknüpfen. Sie verloren knapp vier Prozentpunkte, landeten bei 15,5 Prozent. Für Spitzenkandidatin Jenny Kannengießer hatten vor allem Bundesthemen wie die jüngste Debatte über Änderungen bei der Gesetzgebung für Heizungen durchgeschlagen. Vor Ort gehe es dagegen um die Belange der Stadt Eckernförde. Die große Enttäuschung mache sich nach der Wahl aber nicht breit.

Auch die FDP büßte leicht an Stimmen ein und verliert einen ihrer bisher drei Sitze.

Im Gemeindewahlausschuss Eckernförde entscheidet das Los

Die vorläufige Sitzverteilung in der neuen Ratsversammlung Eckernförde: SPD 11, CDU 7, SSW 6, Grüne 5, FDP 2, AfD 3. Eine leichte Veränderung steht noch aus, da zwischen Rainer Bruns (CDU) und Stefanie Braunreuther-Rix (SPD) nach Stimmengleichheit im Wahlkreis 14 das Los entscheidet. Dies geschieht im Gemeindewahlausschuss am Montag, 22. Mai, um 18 Uhr im Ratssaal. Die konstituierende Sitzung der neuen Ratsversammlung folgt am Donnerstag, 22. Juni.