﻿Auch in Eckernförde-Nord: SPD gewinnt die Nachwahl deutlich

Eckernförde. Das Ergebnis der Nachwahl zum Kreistag im Wahlbezirk Eckernförde-Nord steht fest. Die SPD gewinnt mit 34,1 Prozent deutlich und liegt mit klarem Abstand vor Union (19,6 Prozent) und SSW (18,1 Prozent). Am Sonntagabend gegen 19 Uhr waren alle Stimmen in sieben Bezirken ausgezählt.

Direkt gewählt wurde Anke Göttsch, die damit das zweite Direktmandat für die Sozialdemokraten bei der Kreiswahl errungen hat. Göttsch hat als Spitzenkandidatin und Fraktionsvorsitzende der Kreis-SPD bereits einen Platz im Kreistag über die Liste.

Die CDU war im Wahlkreis 22 mit Patrick Ziebarth, dem Vorsitzenden der Jungen Union im Kreis Rendsburg-Eckernförde, ins Rennen gegangen. Auch Grüne, FDP, SSW, AfD, Linke, Basis Partei und Wählergemeinschaft hatten Kandidaten aufgestellt.

Anke Göttsch (SPD) hat ihren Wahlkreis gewonnen. Sie ist Fraktionschefin ihrer Partei im Kreistag. © Quelle: SPD RD-Eck /Monika Keichel

Besonders stark – so wie bereits bei der regulären Kreiswahl am 14. Mai – schnitt nun auch in Eckernförde-Nord der SSW ab. Er konnte sein Ergebnis im Vergleich mit der vorigen Kreiswahl etwa verdoppeln. Neben der CDU, die fast 12 Prozentpunkte Einbußen verkraften musste, zählen auch die Grünen zu den Verlierern. Die Ökopartei landete mit 12,7 Prozent auf dem vierten Platz und verlor 6,1 Prozentpunkte. Leichte Verluste (1,7 Prozentpunkte) auch bei der FDP, die am Ende 4,2 Prozent erreichte. Die AfD konnte ihr Ergebnis um 2,8 Prozentpunkte auf 6,4 Prozent steigern. Linke, Basis, Die Partei und Wählergemeinschaft (WGK) liegen mit jeweils knapp über einem Prozent beziehungsweise jeweils zwischen 33 und 35 abgegebenen Stimmen nahezu gleichauf.

Die Nachwahl war am Morgen eher schleppend angelaufen. Kurz nach 11 Uhr meldete der Kreiswahlleiter eine Wahlbeteiligung von 8,18 Prozent. Am Ende lag sie bei 28,5 Prozent. 2756 Menschen hatten ihre Stimme abgegeben. Vor vier Wochen, als parallel mit dem Kreis auch die Eckernförder Ratsversammlung gewählt wurde, lag die Wahlbeteiligung deutlich höher.

Die Nachwahl für die Sitze im Kreistag in Eckernförde war nötig, weil ein Kandidat der Partei „Die Basis“ kurz vor der Wahl gestorben war. Die Stimmzettel mit seinem Namen waren gedruckt, die Briefwahl angelaufen. Im Nachbarwahlkreis Eckernförde-Süd konnten der Sozialdemokrat Peter Skowron am 14. Mai das einzige SPD-Direktmandat für den Kreis gewinnen. Alle anderen Direktmandate im Kreis gingen an die CDU. Beobachter gehen davon aus, dass die Wahlentscheidung zugunsten der Sozialdemokraten im Ostseebad bei vielen Menschen vom Thema Imland-Klinik geprägt war.

