﻿Open Air: So lässt sich Andrea Bergs Konzert bequem genießen

Andrea Berg, Jan Delay, Lena Meyer-Landrut – Eckernförde stellt sich auf drei publikumsträchtige Open Airs am Südstrand ein. Für Bergs Auftritt gibt es eine Besonderheit, die den Besuch komfortabler machen kann.

Eckernförde. Das wird ein kompaktes Musikwochenende in Eckernförde. Gleich drei Südstrand-Open-Airs stehen im Ostseebad von Freitag bis Sonntag, 7. bis 9. Juli, bevor. Andrea Berg, Jan Delay und Lena Meyer-Landrut betreten die Bühne vor Strand- und Meereskulisse. Schlagerstar Andrea Berg absolviert in Eckernförde ihr einziges Konzert in Norddeutschland. Und noch eine Besonderheit: Die Mitnahme von Klappstühlchen ist bei ihrem Auftritt erlaubt.

Der Kartenverkauf für die drei Open Airs ist nach Angaben des Veranstalters, der Baltic Eventmanagement GmbH, gut angelaufen. „Weit über die Hälfte der Tickets sind schon weg“, sagt Agentur-Chef Daniel Spinler. Pro Konzert werden etwa 10 000 Besucher am Südstrand erwartet. Am größten sei die Resonanz derzeit bei Andrea Berg und Jan Delay.

Zum Schlagerkonzert mit Campingstühlen

Für den Auftritt von Sängerin Andrea Berg gibt es eine Neuerung. Erstmals bei einem Strand-Open-Air in Eckernförde werden nur für dieses Konzert Sitzmöglichkeiten erlaubt. Das heißt: Leichte Klappstühle, Klapphocker oder Campingstühle dürfen mitgebracht werden. Spinler hat sich zu diesem Schritt entschlossen, da die Nachfrage beim Publikumsklientel des Schlagerstars nach Sitzgelegenheiten besonders hoch sei.

Für Klappstühlchen wird es links und rechts der Bühne Aufstellbereiche geben. Der Platz direkt vor der Bühne bleibt frei. „Sonst ist die Stolpergefahr zu groß“, so der Agentur-Chef. Die mobilen Sitzgelegenheiten dürfen auch mit in den Shuttlebus genommen werden, der am Veranstaltungstag zwischen den Großparkplätzen und dem Südstrand pendelt.

VIP-Areal für Open Airs in Eckernförde

Neu für alle drei Südstrand-Open-Airs richtet die Baltic Eventmanagement GmbH einen VIP-Bereich mit Komfort ein. Gab es früher solche Areale im Pavillon, so ist diesmal ein VIP-Bereich an der Strandseite vorgesehen. Er bietet eine erhöhte Plattform, auf der Pagoden-Zelte stehen, die vor der Sonne schützen. Davor ist eine Terrasse geplant. Separate Toiletten sowie Freigetränke und Snacks vervollständigen das Angebot. Rund 300 sogenannte Upgrade-Tickets stehen dafür zur Verfügung.

Beliebte Location: Am Südstrand von Eckernförde finden regelmäßig Open-Air-Konzerte vor Ostseekulisse statt. © Quelle: ETMG

Den Open-Air-Reigen am Eckernförder Südstrand eröffnen am Freitag, 7. Juli, Jan Delay und seine Band Disco No. 1. Der Popkünstler, der mit verschiedenen Stilrichtungen von Disco über Funk und Rock bis Soul spielt, tritt nach 2018 zum zweiten Mal im Ostseebad auf. Dieses Jahr bringt er sein neues Album „Earth, Wind & Feiern“ mit. Im Vorprogramm wird er von der Berliner Band Großstadtgeflüster unterstützt.

Pop am Strand mit ESC-Gewinnerin Lena

Sonnabend, 8. Juli, kommt der R.SH Pop am Strand nach Eckernförde. Bei diesem Familien-Event sind die Gewinnerin des Eurovision Song Contests (ESC) 2010, Lena Meyer-Landrut, und der Popsänger Alvaro Soler („Sofia“) die musikalischen Zugpferde. Der deutsche Liedermacher Joris und die Sängerin Leony sind weitere Künstler, die auf der Strandbühne zu erleben sind.

Sonntag, 9. Juli, schließlich tritt Andrea Berg am Südstrand auf. Fans der erfolgreichen deutschen Schlagersängerin dürfen sich nicht nur auf das neue Album „Ich würd’s wieder tun“ freuen, sondern auch auf weitere Hits ihrer langen Karriere wie „Himmel auf Erden“ oder „Ich werde lächeln, wenn du gehst“.

Karten für die Open Airs am Südstrand können im Vorverkauf unter www.kn-tickets.de erworben werden.