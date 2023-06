Eckernförde: Paketbote und Anwohner streiten heftig – Zeugen gesucht

Eckernförde. Ein Amazon-Paketbote und ein Anwohner haben sich am Mittwochmittag in Eckernförde so heftig gestritten, dass nun die Polizei ermittelt. Der Vorfall soll sich zwischen 12.55 und 13.10 Uhr am Jungfernstieg 90 ereignet haben. Die Polizei berichtet in einer Mitteilung vom Donnerstag von „Beleidigungen, Bedrohungen und schließlich einer Körperverletzung“. Wer verletzt wurde, teilten die Beamten nicht mit.

Da der Streit lautstark ausgetragen wurde, setzt die Polizei auf Zeugen, die Hinweise geben können. Sie erreichen das Polizeirevier Eckernförde unter der Telefonnummer (04351) 908110.

KN