﻿Die Eckspo soll ganz Eckernförde in Bewegung bringen

Eckernförde. Eckernförde ist eine sportliche Stadt. Doch die ganze Bandbreite der Bewegungsaktivitäten lässt sich nur erahnen. 45 Sportvereine und -initiativen listet die Verwaltung auf. Nicht nur sie dürfen an dem ersten Eckernförder Sportfestival, der Eckspo, teilnehmen. Alle Vereine, die auch einen sportlichen Schwerpunkt haben, können sich für den Tag des Sports im Ostseebad anmelden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Veranstalter der Eckspo ist der Eckernförder MTV. Unterstützt wird er von den BaltECKBars und dem Stadtmarketing. Motor der neuen Veranstaltung, die am Sonnabend, 1. Juli, im Schulzentrum Süd über die Bühne gehen soll, sind Florian Grabowski (EMTV-Tischtennissparte), Andreas Kaiser (EMTV), Jan-Ole Hoffmann (BaltECKBars) und Sabrina Schaffeld (Stadtmarketing). Grabowski hofft, dass sich möglichst viele Vereine und Initiativen melden. Bis Ende Mai gibt es dazu noch Gelegenheit.

Nach Corona-Flaute Hoffnung auf neue Mitglieder

Entstanden ist die Idee eines Sportfestivals bei einem Blick nach Kiel und Gettorf, wo Sportvereine sich mit ihren Aktivitäten vorstellen. „Das können wir auch“, sagte sich Grabowski und sammelte Mitstreiter, um ein vereinsübergreifendes Event auf die Beine zu stellen. Träger der Veranstaltung ist der EMTV, der auch die Basisfinanzierung übernimmt. Spenden für die Eckspo sind willkommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Gedanke hinter dem sportlichen Tag: „Wir wollen die ganze Stadt in Bewegung bringen“, sagt Grabowski. „Alle können vorbeikommen, mitmachen und zuschauen.“ Gleichzeitig soll das Sportfestival dazu beitragen, die Vereine zu unterstützen und nach der Corona-Flaute neue Mitglieder zu gewinnen. „Die Kinder sind einen guten Teil des Tags in der Schule, Sportvereine bieten dann Abwechslung und ein soziales Umfeld“, betont er.

Diese Vereine wollen bereits mitmachen

Erste Vereine haben sich schon gemeldet. Neben dem rund 1800 Mitglieder zählenden EMTV mit seinen Sparten sind die BaltECKBars, die Pfadfinder und Greenpeace bereits mit dabei. Doch der Aufruf zum Mitmachen startet erst jetzt. „Jeder Verein kann sich mit einem sportlichen Aspekt beteiligen“, so die Initiatoren. Neben Sportvereinen von Tanzen bis Tennis, Karate bis Fußball und Boxen bis Bowling besitzt auch mancher Nicht-Sportverein Bewegungsschwerpunkte.

Um all dies einmal vorzustellen, stehen Anfang Juli im Eckernförder Schulzentrum alle drei Hallen und die Sportplätze zur Verfügung. Die Triathleten des EMTV beispielsweise bieten ein Fahrradtraining an, verbunden mit einer virtuellen Bergstrecke auf dem Bildschirm. Die Fußballer wollen ein Jugendfußballturnier mit möglichst vielen Kindern organisieren. Der Calisthenics-Verein BaltECKBars (Training mit dem eigenen Körpergewicht) stellt den ersten Eckernförder Klimmzug-Contest auf die Beine. Und die EMTV-Tischtennissparte startet ein Final-Four-Turnier.

Stadtmarketing Eckernförde unterstützt Eckspo

Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, um zu zeigen, wie spannend Bewegung sein kann. Neben sportlichen Aktionen und Ständen ist auch ein kleines Rahmenprogramm geplant. Eingeklinkt in die Organisation hat sich das Eckernförder Stadtmarketing. „Wir unterstützen gerne Initiativen für Bürger, die Eckernförde lebenswert gestalten“, sagt Mitarbeiterin Sabrina Schaffeld. Sport und Vereinsleben seien dabei wichtige Faktoren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vereine und andere Anbieter, die sich am ersten Eckernförder Sportfestival am 1. Juli von 10 bis 16 Uhr am Schulzentrum beteiligen möchten, melden sich ab sofort bei Andreas Kaiser unter der E-Mail a-w-kaiser@gmx.de. Meldeschluss ist der 31. Mai. Unter www.ostseebad-eckernfoerde.de/eckspo-202 gibt es weitere Infos.