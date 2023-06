Eckernförde: Polizei kennt Dieb und löst den Fall in einer Kneipe

Eckernförde. Zwei Faktoren haben am Samstag in Eckernförde dazu geführt, dass eine gestohlene Handtasche schnell wieder bei ihrer Besitzerin war: Zum einen die Videoüberwachung in dem Verbrauchermarkt. Zum anderen die Tatsache, dass die Polizei den Dieb kannte und wusste, wo er sich regelmäßig aufhält.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Dieb schlug gegen 12 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Innenstadt von Eckernförde zu. Dank der Videoüberwachung konnten die Beamten den Mann identifizieren. Er wurde schließlich in einer Kneipe im Hafengebiet angetroffen, wo er sich häufig aufhält. Der Täter händigte den Beamten reumütig die gestohlene Geldbörse aus. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

KN