﻿Eckernförde räumt auf: Freiwillige sammelten Müll am Strand und in der Stadt

Eckernförde. Ein Kissen, eine Schublade aus einem Kühlschrank, ein altes Rohr und ein toter Fisch: Das ist nur ein kleiner Teil des Mülls, den die Sammler in Eckernförde am Sonntag gefunden haben. Auf rund 80 Kilogramm schätzt Stephan Mesenbrink das Ergebnis. Die Initiative Eckernförde räumt auf engagiert sich für eine saubere Umwelt und feierte am 9. Juli ihren zweiten Geburtstag. Das Prinzip ist einfach: An festgelegten Stellen in der Stadt kann man sich Greifzangen und Tüten abholen, dann wird gesammelt, und anschließend gibt es eine Belohnung in Form eines Gutscheins für ein Eis oder ein Fischbrötchen.

„Müllsammelaktionen gibt es viele“, sagt Initiator Jens Müller. „Aber die finden mal einen Nachmittag lang statt. Uns geht es darum, dass immer und jederzeit gesammelt werden kann.“ Nach zwei Jahren freue er sich jetzt besonders darüber, wie gut das Projekt ankomme. Die Eckernförder Touristik, die die Gutscheinkarten ausgibt, habe ihm kürzlich gemeldet, dass 2500 Tüten voll Müll gesammelt wurden. Dabei werden die Tüten unterschiedlich voll, das käme natürlich auch darauf an, ob man nur Zigarettenkippen sammle oder größere Müllstücke mitnehme. Aber entscheidend sei sowieso die Absicht.

Eckernförde räumt auf: Mehr Unterstützer für die Aktion

„Mittlerweile kommen Geschäftsinhaber auf mich zu, weil sie uns auch unterstützen wollen“, berichtet Müller. So habe sich inzwischen einiges getan. Unter anderem übernahm die Eckernförder Bürgermeisterin Iris Ploog die Schirmherrschaft, Stephan Mesenbrink hat T-Shirts designt, Künstlerin Nicola Quiram hat ein Stoffmaskottchen entworfen und genäht – Sprotti. Zum zweiten Geburtstag, den sie bei Ramonas Strandcafé feierten, spielten die Borby Dixies.

Auch eine interessante Erkenntnis aus den vergangenen zwei Jahren: Sehr häufig geben die teilnehmenden Stellen die kleinsten Greifzangen aus. Es sammeln also auch viele Kinder fleißig mit. Er habe vor kurzem selber erlebt, wie eine Schulklasse auf eigene Initiative beschloss, sich in der Tourist-Information Eckernförde Tüten und Zangen zu holen und mitzuhelfen. „Das ist einfach richtig schön“, resümiert Müller.

Alle weiteren Infos und Ausgabepunkte von Eckernförde räumt auf finden sich im Netz unter www.eckernfoerde-raeumt-auf.org

Ursprünglich wurde vor allem am Strand und der Promenade von Eckernförde gesammelt. Inzwischen hat sich das Gebiet bis zum Wulfsteert, Höhe Sprottenschule, und nach Borby ausgeweitet. Als Nächstes wollen die Aufräumer den Fokus auch auf den Südstrand lenken.

