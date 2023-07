Raub, Bedrohung, Widerstand: Polizei in Eckernförde ermittelt

Eckernförde. Ein 47 Jahre alter Mann aus Eckernförde hat am Dienstagabend einen Autofahrer bedroht. Dieser meldete sich gegen 19 Uhr bei der Polizei, teilten die Beamten am Mittwoch mit. Der Angreifer sei mit nacktem Oberkörper mitten auf die Ostlandstraße gelaufen. Als ihn der Autofahrer darauf ansprach, wurde der Mann laut Polizei aggressiv, holte ein Messer hervor und drohte, den Mann „abzustechen“. Außerdem trat er gegen das Auto.

Als die Polizei eintraf, wurde auch sie von dem Mann lautstark bepöbelt und mit einer geballten Faust bedroht. Auf eine Ansprache reagierte er nicht. Die Beamten fixierten den Mann auf dem Boden und brachten ihn zur Dienststelle. Eine Blutprobe zeigte, dass der 47-Jährige unter Drogen- und Alkoholkonsum stand. Er wurde in Gewahrsam genommen.

Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung, Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Das Messer wurde sichergestellt.

Raub in Eckernförde: Angebliche Polizisten brechen in Obdachlosenunterkunft ein

Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag wurde ein 34 Jahre alter Mann gegen 0.30 Uhr in der Ostlandstraße Opfer eines Raubs. Unbekannte Täter drangen in dessen Wohnung in der Obdachlosenunterkunft ein, verletzten ihn leicht mit einem Messer und stahlen Bargeld.

Auffällig war laut Polizei, dass sich die Täter als Polizisten ausgaben. Zudem soll mindestens eine der Personen ein Shirt mit der Aufschrift „Polizei“ getragen haben.

Nach der Tat flüchteten die Unbekannten in Richtung eines nahegelegenen Supermarktes. Das Opfer musste zur Erstversorgung in das Eckernförder Krankenhaus.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Eckernförde unter der Telefonnummer 04351/89 212 600 oder beim Polizeirevier (9080) zu melden.

KN