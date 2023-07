﻿Rendsburger Straße/B203 wird stadteinwärts gesperrt – Das ist der Grund

Eckernförde. Autofahrer müssen sich kommenden Montag, 10. Juli, auf eine einseitige Sperrung in der nördlichen Rendsburger Straße/B 203 in Eckernförde einstellen. Nach Angaben der Stadtverwaltung ist dann der Abschnitt zwischen Lornsenplatz und Einmündung Windebyer Weg in Höhe des Neubaus Rendsburger Straße 7-9 stadteinwärts für beide Fahrbahnen gesperrt. Entsprechende Umleitungen für den Fahrzeugverkehr insbesondere über Domstag und B 76  sind ausgeschildert. Die Stadt empfiehlt, den gesperrten Bereich weiträumig zu umfahren.

Neubau erinnert an Stück Eckernförder Geschichte

Grund für die Sperrung am Montag zwischen 9 und 21 Uhr ist der Abbau eines Krans der Baustelle des Neubaus Alte Brauerei. An dieser Stelle ist ein Gebäudekomplex mit rund 30 Eigentumswohnungen entstanden. Der Name Alte Brauerei erinnert an ein Stück Eckernförder Geschichte. Hier stand ursprünglich die Baltische Brauerei. Nach Einstellung des Betriebs um die Jahrhundertwende diente das Gebäude zunächst als Mälzerei und wurde später mit Wohnungen ausgebaut, bevor es für den Neubau abgerissen wurde.

