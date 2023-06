﻿Am Strand von Eckernförde: Rettungsschwimmer zeigen ihr Können

Eckernförde. Sie rannten um die Wette, warfen sich in den Sand und gingen mit und ohne Boards raus auf die Ostsee: Bei spannenden Wettkämpfen in verschiedenen Disziplinen traten am Sonnabend rund 300 Rettungsschwimmer aus Deutschland und Dänemark gegeneinander an. Der Lifesaving Cup und der parallel stattfindende YoungStar Cup für den Rettungsschwimmer-Nachwuchs gelten als bekannteste und prestigeträchtigste Freigewässerwettkämpfe in Deutschland. Organisiert wurde er von der Landesjugend der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG).

Lifesaving Cup in Eckernförde hat ernsten Hintergrund

„Der Hintergrund dieses Wettkampfs ist eigentlich eine ernste Sache. Es geht ja darum, schnell zu einer verunfallten Person zu kommen und sie zu retten“, sagt Tom Matzen, der Landesjugendvorsitzende der DLRG. Und so stand eben nicht nur das Schwimmen, sondern auch der Sprint durch den Sand auf dem Programm.

Die Bedingungen brachten einige Rettungsschwimmer am Sonnabend an ihre Grenzen. Bei Wassertemperaturen von 16 Grad blies ein relativ starker Wind und sorgte für eine Brandung, gegen die die Rettungsschwimmer unter anderem mit Boards und Rettungskajaks ankämpfen mussten. Einige setzten dabei auf Neopren-Anzüge. „Das ist kein Problem“, sagt Tom Matzen. „Es ist den Sportlern frei gestellt, ob sie mit oder ohne Anzug ins Wasser gehen.“

Vorläufe-Siegerin mit kleinem Vorteil bei Wettkämpfen auf der Ostsee

Eine junge angehende Rettungsschwimmerin aus der Region hatte am Sonnabend gleich zu Beginn die Nase vorn: Die 13-jährige Zoey Detlefs aus Fockbek konnte sich bei den Vorläufen gegen sieben Konkurrentinnen durchsetzen. Auf ihrem Board liegend musste sie hinaus aufs Wasser und auf einem rund 200 Meter langen Parcours zwei Bojen umrunden. Zoey hatte einen kleinen Vorteil: „Ich bin Surferin. Deswegen konnte ich ganz gut mit den Wellen umgehen. Man muss einfach mit der Spitze vom Brett gut rein tauchen“, sagte die Schülerin nach ihrem erfolgreichen Lauf. Ihr Sieg war der künftigen Rettungsschwimmerin allerdings gar nicht so wichtig. „Die Wettkämpfe hier sind einfach toll und machen viel Spaß. Ich hätte mich auch für die anderen gefreut, wenn sie gewonnen hätten.“

DLRG-Wettkampf in Eckernförde. Bei den Wettbewerben im Sand ging es ordentlich zur Sache. © Quelle: Paul Wagner

Rund 40 Helfer aus verschiedenen Ortsgruppen der DLRG haben am Sonnabend mitgeholfen, dass sich Eckernförde wieder einmal als guter Gastgeber zeigen konnte. „Der Lifesaving Cup fand jetzt schon zum 24. Mal statt“, sagt Mit-Organisator Tom Matzen. „Und wir freuen uns immer, wenn unsere Gäste kommen. Viele Teilnehmer kommen zum Beispiel aus Brandenburg, Sachsen-Anhalt oder Niedersachsen.“

Vor allem bei den Urlaubern, die am Sonnabend am Hauptstrand unterwegs waren, sorgten die Wettkämpfe der ehrenamtlichen Retter für Aufsehen. Und das ist auch ein Anliegen des Lifesaving Cups, der vor allem in Australien und Neuseeland sehr populär ist. Denn auch bei der DLRG fehlt vielerorts der Nachwuchs – in erster Linie bei Schwimmtrainern – und da kann Werbung in eigener Sache nicht schaden.

KN