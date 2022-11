﻿Eckernförde: Keine neuen Ferienwohnungen in der Innenstadt

Vor allem in der Eckernförder Altstadt soll der Zuwachs an Ferienwohnungen gebremst werden. Bereits genehmigte genießen Bestandsschutz.

Um die ungebremste Zunahme an Ferienwohnungen vor allem in der Innenstadt zu unterbinden, hat Eckernförde ein Beherbergungskonzept beschlossen. So soll einer „Versyltung“ entgegengewirkt werden.

