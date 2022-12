Nun leuchtet die Weihnachtsbeleuchtung auch in Bordesholm. Bewusst hat die Gemeinde vorher darauf verzichtet, um Strom zu sparen. Das würde Wattenbek auch gerne, aber dort kann auch eine Beleuchtung in einem Neubaugebiets, in dem noch keiner wohnt, nicht abgestellt werden. Die Gründe dafür.