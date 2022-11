﻿Von Diestelkamp bis Wulfsteer: Eckernförder Spielplätze suchen Paten

Nach dem Rechten sehen, ein offenes Ohr haben und Ideen einbringen: Das sind die Aufgaben der Spielplatzpaten. Seit Jahren unterstützen sie in Eckernförde die Stadt bei der Betreuung der Spielplätze. Jetzt sucht die Stadt neue engagierte Helfer.

Eckernförde. Quietschen die Schaukeln, laufen die Mülleimer über oder bräuchte es mal ein neues Wipptier? Auch auf Spielplätze muss aufgepasst werden. Dafür ist auf städtischen Plätzen die Stadt zuständig, doch vielerorts holt die sich zusätzliche Unterstützung. Auch in Eckernförde engagieren sich einige solcher „Spielplatzpaten“, die in ihrer Freizeit ein Auge auf die öffentlichen Spielstätten haben. Zurzeit sind es 15 Bürgerinnen und Bürger, die im ganzen Stadtgebiet unterwegs sind. Für fünf Spielplätze sucht die Stadt Eckernförde nun neue Patinnen und Paten.

Dabei geht es bei der ehrenamtlichen Tätigkeit nicht in erster Linie um das Melden von Schäden. Um die Sicherheit von Spielgeräten zu gewährleisten, schaut auf den Spielplätzen auch in Eckernförde wöchentlich der städtische Bauhof vorbei. „Natürlich melden sich auch immer mal wieder Paten und sagen, hier ist etwas locker, da müsste mal was nachgezogen werden“, sagt Maren Quast von der Stadt Eckernförde. Die Patentätigkeit geht aber darüber hinaus. „Über die Patinnen und Paten stehen wir im direkten Kontakt mit den Nutzern der Spielplätze und hören von den Bedürfnissen vor Ort.“

Spielplätze attraktiver machen: Eckernförde sucht Paten

Attraktivere Spielplätze und geförderte Gemeinschaft: Das sind die Ziele, die die Stadt Eckernförde in ihrem Aufruf verbindet. Aufgekommen ist die Idee vor über 15 Jahren, Vorbild waren andere Städte. Seitdem hat sich das Konzept etabliert. Die Patinnen und Paten unterstützen die Stadtverwaltung bei der Betreuung der Spielplätze, indem sie regelmäßig ihren Spielplatz besuchen. Kleinere Schäden und Mängel oder Verunreinigungen beheben sie selber. Dafür kriegen sie bei Bedarf auch Aufwandsentschädigungen. Als Ansprechpartner der Kinder haben sie ein offenes Ohr für Wünsche und Anregungen, so die Idee.

Viele der Paten seien Eltern, deren Kinder sowieso regelmäßig auf den Spielplätzen spielten, sagt Quast. Aber auch Seniorinnen und Senioren nutzen die Möglichkeit, um etwas für die Gemeinschaft zu tun. „Viele nehmen es zum Beispiel als Anlass, um regelmäßig spazieren zu gehen“, sagt Quast.

Eckernförde: 21 Spielplätze, fünf suchen neue Paten

Um ihre Autorität vor Ort auch unter Beweis stellen zu können, bekommen die Spielplatzpaten Ausweise in üblicher Perso-Größe. Probleme habe es in der jüngeren Vergangenheit auf den Spielplätzen in Eckernförde aber zum Glück nicht gegeben, erzählt Quast.

Insgesamt betreibt die Stadt 21 Spielplätze in Eckernförde. Fünf von ihnen sind zurzeit ohne Patin oder Pate. Gesucht wird für die Anlagen Krumland, Osterrade, Diestelkamp II, Holweg und Wulfsteer. Einige der Spielplätze haben oder hatten auch schon multiple Paten. Wer Lust hat, sich um einen Spielplatz zu kümmern, kann sich bei Maren Quast unter der Mailadresse maren.quast@stadt-eckernfoerde.de oder telefonisch unter 04351/710604 melden.

Um die Spielplätze in der Stadt weiterzuentwickeln, soll nun der sogenannte Spielplatzbedarfsplan fortgeschrieben werden. Dabei geht es darum festzustellen, in welchem Zustand sich die Spielplätze befinden und ob sie den Bedürfnissen in den Wohngebieten entsprechen.

Jährlich kommen die Spielplatzpaten mit der Stadtverwaltung zusammen und tauschen sich aus. Im kommenden Frühjahr soll das Treffen erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder stattfinden.