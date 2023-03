Sie sammeln Müll am Strand von Eckernförde: Neben diesen Teilnehmerinnen und Teilnehmern beteiligen sich rund 200 weitere Menschen an der Strandgut-Aktion der Flensburger Brauerei.

Mit rund 220 Teilnehmerinnen und Teilnehmern kamen diesmal so viele Menschen wie noch nie: In Eckernförde sammelten sie am zwei Kilometer langen Hauptstrand Müll ein. So lief die Aktion.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket