Nachtleben: Wo junge Menschen in Eckernförde feiern gehen

Eckernförde. Rot, Orange, Blau – das Farbenspiel am Himmel hat es in sich. Der Strand in Eckernförde ist im Sommer auch abends gut besucht. Viele Menschen wollen die letzten Sonnenstrahlen des Tages genießen. Aber hat Eckernförde noch mehr zu bieten? Wo treffen sich junge Menschen, wenn sie abends feiern gehen möchten? 

Meine Reise ins Nachtleben von Eckernförde startet im Brauhaus „Land in Sicht“. Von außen ist es ein Hingucker – und von innen ebenfalls, nicht nur durch das moderne Ambiente, sondern auch, weil die große Glasfront den direkten Blick auf die Ostsee bietet. In der hauseigenen Strandbar treffe ich die Geschwister Max (20) und Merle Dutz (18). Beide kommen aus Eckernförde. „Im Sommer gehen wir gerne in Eckernförde los, da trifft man viele Menschen von außerhalb“, sagt Merle.

Strandbar „Land in Sicht“ in Eckernförde: Kundschaft von Jung bis Alt

Barkeeper Marcel Lehmann ist gut gelaunt. „Wir können uns nicht beklagen. Wir haben hier viel und sehr unterschiedliche Kundschaft – von Jung bis Alt“, sagt er. Biere vom Fass und 15 teils internationale Flaschenbiere stehen auf der Karte. Besonders beliebt sind die eigens kreierten Lokalmatadoren Eckernförder Pils und Borbyer Bock.

Möwen kreischen, aus den Lautsprechern klingt sanfte Gitarrenmusik. An einem der Tische direkt am Strand chillen Alina Christiansen (21), Dana Florschütz (22) und Anna Hinrichsen (20). Sie genießen die Strand-Atmosphäre. „Wir nehmen hier ein, zwei Drinks und wollen dann am Hafen entlangziehen“, sagt Hinrichsen. „Land in Sicht“ sei ein guter Ort, um in den Abend zu starten.

Strandbar „Land in Sicht“ (Am Südstrand 1, Eckernförde, direkt am Strand, hinter der Stadthalle): Montag bis Sonntag 12 bis 22 Uhr

Shisha-Bar „La Vie“ ist in Eckernförde ein Hotspot

Ich schlendere auf der Promenade weiter in Richtung Hafen. Vor dem Ostsee-Info-Center trifft Tanja Petersen ihre ehemaligen Klassenkameraden. Zum zehnjährigen Abi-Treffen wollen sie um die Häuser ziehen. „Früher gab es das K7, eine Disco, die auch außerhalb von Eckernförde bekannt war. Dort haben wir oft gefeiert“, sagt Petersen. Wohin es heute Abend geht, weiß sie noch nicht. Aus der Gruppe heraus sagt jemand: „Im La Vie kann man gut etwas trinken und Shisha rauchen. Letztens haben wir dort sogar getanzt.“ Die Shisha-Bar liegt aber etwa eine halbe Stunde Fußweg entfernt, deshalb entscheide ich mich, zunächst die Kneipen am Hafen Eckernförde kennenzulernen.

La Vie Shisha-Bar (Rendsburger Straße 109, Eckernförde): Sonntag bis Donnerstag 17 bis 1 Uhr, Freitag und Sonnabend 17 bis 3 Uhr

Im Nordkap in Eckernförde sind die Barhocker alle belegt. Holz an den Wänden, eine typisch norddeutsche Klinkerfassade und Taue am Tresen: Die urige, maritime Kneipe ist gut besucht, das Publikum gemischt. Ich fühle mich sofort wohl und wähne mich an Bord eines alten Segelschiffes. Höhepunkt ist eine alte Jukebox, die einen umfangreichen Musikmix bietet. Das gefällt auch Celina Heizenröder (24) und Genie-Loreen Kursch (23). „Der Service ist super, aber wir gehen trotzdem lieber in die Shisha-Bar“, sagt Kursch.

Nordkap (Jungfernstieg 133, Eckernförde): Montag bis Sonntag 11 bis 2.30 Uhr

„Zum Eichhörnchen“ in Eckernförde: Beliebte Kneipe auch bei jungen Menschen

Das nächste Getränk bestelle ich mir im „Hörni“ – so wird die Kultkneipe „Zum Eichhörnchen“ liebevoll von den Eckernförderinnen und Eckernfördern genannt. Die Raucherkneipe versprüht einen ähnlich urigen Charme wie das Nordkap in Eckernförde. Zahlreiche Sitzgelegenheiten ordnen sich rund um die Bar. Der Tresen ist aus Holz, die vielen Kerben zeigen die Spuren der Zeit. Vor der Bar in Eckernförde wird getanzt. Ein Nebenraum bietet weitere Sitzplätze, Dartscheiben laden zum Spielen ein.

Das „Hörni“ in Eckernförde ist zu späterer Stunde der Anlaufpunkt für alle Feierwütigen. Draußen vor der Bar wird die Menschentraube größer, drinnen die Luft stickig. Zigarettenqualm mischt sich mit dem Schweiß der Feiernden. Leon Gronenberg (23) und Marie Müller (21) sind aus Hamburg nach Eckernförde gekommen. „Wir hatten einen entspannten Tag am Strand, wollten aber auch feiern gehen“, erzählt Gronenberg. Das „Hörni“ gefällt ihnen gut, vor allem wegen des jungen Publikums. Sven Böhme feiert seinen 21. Geburtstag. „Meine Freunde und ich kommen hier gerne her, einmal die Woche bestimmt. Das Hörni ist Kult.“

Als ich um 2 Uhr die Bar in Eckernförde verlasse, ist es proppenvoll. In den umliegenden Straßen ist es still. Sehr still – nur im Nordkap brennt noch Licht.

Zum Eichhörnchen (Gaethjestraße 23, Eckernförde): Montag bis Donnerstag 10 bis 24 Uhr, Freitag und Sonnabend 9 bis open End

