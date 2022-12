﻿Eckernförde: Geplantes Wohngebiet Domsland II ist vorerst gestoppt

Eckernförde. Das geplante Wohngebiet Domsland II im Süden der Stadt Eckernförde mit mehreren hundert Wohneinheiten ist ausgebremst. Der Vorhabenträger Big-Bau und die Eckernförder Politik sind sich uneins über den Umfang der Bebauung und die Quote der geförderten Wohnungen. Während die Stadt an ihrem Ratsbeschluss festhält, verweist die Big-Bau auf neue Anforderungen durch Energiekrise und Preissteigerungen im Bausektor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Domsland II, ein gut 20 Hektar großes, bisher landwirtschaftlich genutztes Gelände zwischen Domsland I und der Bundesstraße B203, ist das letzte große Wohnbaugebiet, das die Stadt Eckernförde ausweisen kann. Entsprechend ambitioniert sind die Auflagen gefasst: Neben ökologischen und Klimaschutz-Anforderungen ist auch ein Drittel der rund 400 Wohneinheiten als Geschosswohnungsbau vorgesehen. Davon wiederum sollen zwei Drittel als günstige Wohnungen im 1. und im 2. Förderweg errichtet werden.

In Eckernförde fehlt bezahlbarer Wohnraum

Der Grund liegt auf der Hand: Es fehlt in Eckernförde an bezahlbarem Wohnraum und an Sozialwohnungen. Die Stadt Eckernförde hat jetzt noch einmal bekräftigt: „Wir halten an den beschlossenen Zielen für Domsland II fest“, sagt die amtierende Bürgermeisterin und Erste Stadträtin Katharina Heldt (CDU). Dies sei auch dem Vorhabenträger Big-Bau mitgeteilt worden. Vorausgegangen waren intensive Gespräche zwischen Politik, Stadtverwaltung und dem Investor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwischenzeitlich gab es auch einen gemeinsamen Workshop zwischen Fachplanern und Bauverwaltung. Über das Ergebnis wurde der Bauausschuss vor wenigen Tagen in nicht-öffentlicher Sitzung informiert. Der Investor hatte darum gebeten, die politischen Vorgaben abzuändern und unter anderem mehr Fläche bebauen zu dürfen. „Hierzu ist nach einem langen und intensiven Abwägungsprozess aber keine Partei bereit“, sagt Heldt.

Auch ökologische Wertigkeit ist gefragt

Der Bauausschussvorsitzende Sören Vollert (Grüne) hat zwar Verständnis für die finanziellen Zwänge des Investors. „Aber ein neues Quartier wird über Jahrzehnte für viele Menschen Wohn- und Begegnungsort sein“, sagt er. Ein modernes Wohnviertel besitze auch ökologische Wertigkeit und einen guten Schutz vor Starkregen und Hitzesommern. Der durchgeführte Wettbewerb habe gezeigt, dass diese Ziele erreichbar seien und dennoch eine intensivere Bebauung möglich sei.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Jürgen Neumann unterstreicht, dass neben ökologischen Aspekten auch das Schaffen von preisgünstigem Wohnraum den Ausschlag gegeben habe, die Vorgaben für Domsland II unverändert zu lassen. Man habe sich bewusst für die Quote für sozial gefördertem Wohnungsbau entschieden, sagt er. „Daran werden wir trotz steigender Baupreise festhalten.“

Investor plant bis zu 650 Wohneinheiten

Die Big-Bau sieht dagegen die Wirtschaftlichkeit des Wohnbauprojekts gefährdet. Vor dem Hintergrund der Kostenexplosion im Bausektor hat sie ihre Eckpunkte formuliert: Dazu gehören eine Nettobaufläche von 61,2 Prozent, die Schaffung von 550 bis 650 Wohneinheiten statt der bisher angepeilten rund 400 sowie die Zusage von 100 geförderten, günstigen Wohnungen. Die Pläne seien unter Einbeziehung des städtischen Bauamts optimiert worden, sagt Kai Pörksen, Sprecher der Big-Bau.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der geschäftsführende Gesellschafter der Big-Bau, Marc Weinstock, sieht alle ursprünglichen von der Stadt gestellten Anforderungen in der Planung für Domsland II erfüllt. Sogar die „im Handstreich“ geänderte Anforderung von zweidrittel geförderten Wohnungen im Geschosswohnungsbau sei mit den vereinbarten 100 „übererfüllt“. Allerdings bei erweiterter Bebauung.

Fristen für den Geländekauf laufen ab

Über einen Notar ließ der Vorhabenträger einen Rahmenvertrag entwerfen, der ebenso wie ein Vertragsentwurf der Stadt im Bauausschuss vorgestellt wurde. Doch eine Einigung kam nicht zustande. Für die Big-Bau heißt das jetzt: „Wir können mit dem Wohngebiet nicht anfangen“, so Pörksen. Das Projekt sei vorerst gestoppt. Gleichzeitig laufe vielen bauwilligen Familien die Zeit weg.

Lesen Sie auch

Die Big-Bau sei nach wie vor verhandlungsbereit, betont der Sprecher. Doch die Fristen liefen ab. Zum 31. Dezember endet die bisherige Option für den Investor, das Grundstück von privater Hand zu erwerben. Das Gelände für Domsland II gehört nicht der Stadt, wurde aber von Goosefeld nach Eckernförde eingemeindet. Eckernförde hat damit das Planungsrecht. Die 1,6 Millionen Euro Entschädigungskosten für die Umgemeindung ermöglichten nach Angaben des stellvertretenden Finanzausschussvorsitzenden Hendrik Söhler von Bargen (CDU) die gemeinsame Entwicklung des stark nachgefragten interkommunalen Gewerbegebietes, das Arbeitsplätze in der Region halte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

600 000 Euro davon übernahm die Big-Bau als Anteil für die Erschließung von Domsland II. Platzt die Kooperation zwischen Stadt und Investor, muss Eckernförde die 600 000 Euro zurückzahlen. Und es müsste ein neuer Vorhabenträger gefunden werden.