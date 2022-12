﻿Bauprojekt Domstag/Auf der Höhe ohne Mietwohnungs-Pflicht

Eckernförde. Im kleinen Baugebiet Domstag/Auf der Höhe sind nun doch Eigentumswohnungen möglich und keine Mietwohnungen mehr festgeschrieben. Die Eckernförder Ratsversammlung beschloss mit knapper Mehrheit einen entsprechenden Durchführungsvertrag und Bebauungsplan. Kritik kam von SPD und Linken.

20 bis 22 Wohnungen sollen an der Ecke Domstag/Auf der Höhe entstehen. Geplant sind drei Mehrfamilienhäuser dort, wo in einem abgeholzten Garten eine alte Villa aus den 1920er-Jahren steht. Das Gebäude soll zugunsten der Neubauten abgerissen werden. Der erste Investor hatte auf dem Gelände noch Mietwohnungsbau geplant. Sogar sozial geförderte Wohnungen brachte er ins Spiel. Dann wurde das Areal verkauft.

Investor führt wirtschaftliche Gründe an

Der neue Investor will aus wirtschaftlichen Gründen eher keine Mietwohnungen errichten. Voraussichtlich entstehen an der Ecke Domstag/Auf der Höhe jetzt Eigentumswohnungen. Als Grund werden steigende Zinsen, wegfallende Förderungen und hohe Baupreise angeführt. Dazu kämen Anforderungen der Stadt wie Schallschutz, Tiefgarage und Grünkonzept. So ließen sich nur Mietpreise über 20 Euro pro Quadratmeter realisieren, die an diesem Standort nicht erreichbar wären.

Trotz des wachsenden Mietwohnungsbedarfs in Eckernförde folgte der Rat den Argumenten. Die Verpflichtung Mietwohnungsbau entfällt. Schon der Bauausschuss empfahl mehrheitlich Zustimmung, um keine Brache entstehen zu lassen. „Wenn auch zähneknirschend“, wie der Vorsitzende Sören Vollert (Grüne) anmerkte. Über mögliche künftige Fälle dieser Art soll im Ausschuss noch einmal diskutiert werden.

SPD Eckernförde warnt vor Präzedenzfall

Scharfe Kritik kam von der SPD. Der Fraktionsvorsitzende Jürgen Neumann verwies darauf, dass beispielsweise das Genossenschaftliche Wohnungsunternehmen (GWU) sehr wohl in der Lage sei, an mehreren Stellen in der Stadt Wohnungen mit einen hohen Anteil an gefördertem Wohnraum zu erstellen. „Der Verzicht auf Miet- und Sozialwohnungsbau ist für uns nicht nachvollziehbar“, sagte Neumann. Er warnte vor einem Präzedenzfall.

Barbara Davy (Linke) mahnte, dass der Eigentumsanteil in Eckernförde bereits relativ hoch sei. „Die Menschen benötigen dringend bezahlbaren Wohnraum“, sagte sie. Wenn Baupreise stiegen, so Davy, müsse man den Mut haben, statt wachsender Ansprüche wieder das Maß zu finden. Dann ließen sich auch Kosten reduzieren.

Im geplanten Wohngebiet Domsland II mit rund 400 Wohneinheiten bleibt die Stadt bei ihren Vorgaben (ein Drittel Geschosswohnungsbau, davon zwei Drittel gefördert). Der Vorhabenträger Big-Bau, der aus wirtschaftlichen Gründen Änderungen erwirken wollte, hat jetzt seine Zahlung von 600 000 Euro zurückgefordert. Das Geld war ein Anteil an den 1,6 Millionen Euro, die Eckernförde für die Eingemeindung der Baufläche an die Nachbargemeinde Goosefeld gezahlt hatte. Der Anteil soll vom nächsten Investor für Domsland II als Kostenbeteiligung wieder eingefordert werden.