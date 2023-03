﻿Vor 100 Jahren gelang den Fischern in Eckernförde ein Rekordfang

So viel Fisch ist in Eckernförde nie wieder angelandet worden: Vor 100 Jahren kehrten die Fischer bis an die Bordkante beladen in den Hafen zurück. Möglich machte den Rekord eine neue Fangtechnik aus Amerika.

Eckernförde. Die Eckernförder Bucht war einst von einem immensen Fischreichtum geprägt. Die Stadt stieg Anfang des 20. Jahrhunderts zu einem der wichtigsten Standorte der Fischerei und Fischverarbeitung an der deutschen Ostseeküste auf. Vor 100 Jahren, am 23. März 1923, erlebte Eckernförde die größte Fischanlandung seiner Geschichte – auch dank einer Erfindung aus Amerika. Fischer Fiete Daniel (1900-1989) war dabei und hielt den Rekordfischzug in seinem Tagebuch fest.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Jahrhundert später nahm sich sein Urgroßneffe Martin Hüdepohl der plattdeutsch verfassten, handschriftlichen Aufzeichnungen an. Im Auftrag der Heimatgemeinschaft Eckernförde übertrug er das etwa tausendseitige Tagebuch in eine heute lesbare Fassung.

Der Fischereibiologe Rudi Voss arbeitete das Dokument zudem wissenschaftlich aus und präsentierte es auf einer internationalen Fischereitagung in Dublin. Fiete Daniels Erinnerungen ermöglichen eine Reise zurück in das Eckernförde von 1923.

Rekordfang in Eckernförde: So funktionierte die neue Technik aus Amerika

Hunderte Fischereiboote dümpeln damals im Hafen, aus dutzenden Räuchereischornsteinen quillt dicker Rauch. Es geht geschäftig zu an der Schiffbrücke. Unter den Fischern macht eine neue Fangmethode die Runde: die Ringwade. Die aus Amerika stammende Technik soll gewaltige Fänge ermöglichen. Die Ringwade besteht aus einem Kutter mit Kajüte, einer Such-Jolle und einem riesigen Netz. Auf der Such-Jolle loten Fischer mit einem einfachen Draht, an dem ein Bleigewicht hängt, nach Fischschwärmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Werden sie fündig, wird die Wade in einem Kreis ausgesetzt. Ist der Ring geschlossen, wird das Netz unten zusammengezogen, sodass ein Sack entsteht, aus dem die Fische nicht entkommen können.

Fischschwarm oder „Neptuns Gemüsegarten“?

Am 23. März 1923 weht ein leichter Westwind über die Eckernförder Bucht. Fiete Daniel hockt trotz einer Erkältung in der Such-Jolle. „Alle Ringwaden-Boote fingen an zu suchen, keiner hatte eine Spur von Fischen“, notiert er später. Doch der Fischer hat so ein Gefühl. „Irgendwas ist unklar.“ Er bringt das Such-Lot aus und spürt gleich etwas am Draht.

Sein Kollege Jörn Dankwardt scherzt: „Das sind keine Fische, das ist nur Neptuns Gemüsegarten“- also Tang. Doch Fiete Daniel, schon ganz blass vor Anspannung, irritiert das Gerede nicht und lässt die Wade aussetzen. Auch weiter südlich bringen zwei Boote ihre Netze zu Wasser.

Fischanlandungen damals und heute Das Jahr 1923 ging als das fischreichste in die Geschichte der Stadt Eckernförde ein. Insgesamt landeten die Fischer 3,4 Millionen Pfund Sprotten und 1,5 Millionen Pfund Heringe an. Das entspricht einer Gesamtmenge von 4,9 Millionen Pfund oder 2450 Tonnen Fisch. Heute wird dagegen nur noch ein Bruchteil der damaligen Menge gefangen. Die Fischanlandungen in Eckernförde beliefen sich 2016 auf 145 Tonnen und 2021 auf nur noch 37 Tonnen. Hier machen sich neben sinkenden Fischbeständen auch die Fangquoten bemerkbar. Sprotten werden in der Eckernförder Bucht kaum noch gefangen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als die Fischer beginnen, das Netz zusammenzuziehen, sacken die Schwimmkörper ab. Es muss ein gewaltiger Schwarm sein. Sprotten in einer Zahl, dass beim Blick ins Wasser „alles weiß wie ein Bettlaken war“. Adrenalin schießt Fiete Daniel ins Blut. „Schnupfen und Erkältung waren wie verschwunden“, berichtet er.

Einen Fang von 15 000 Pfund Sprotten hieven die Fischer an Bord und sind kurz darauf die Ersten im Hafen, um die Ausbeute zu vermarkten. Nach und nach laufen weitere Boote ein. Eines bringt sogar 35 000 Pfund Sprotten mit. Andere haben Heringe in ähnlichen Größenordnungen an Bord.

Insgesamt landen die Fischer an diesem Tag 745 000 Pfund in Eckernförde an. Mit umgerechnet 372 Tonnen ist dies die größte Menge Fisch, die jemals an einem Tag vor Eckernförde gefangen wurde. Doch der Rekord soll den Fischern auf Dauer kein Glück bringen. Als sie zwei Tage später wieder auslaufen, ist von den Fischen keine Spur mehr.

Und: „Die Ringwade ermöglichte ihnen zwar große Fänge, ließ in der Folge aber auch die Preise purzeln“, blickt Urgroßneffe Hüdepohl zurück. Zwar stieg der Preis dann wieder, doch durch die Überfischung sank die Ausbeute. So brachten die 1920er-Jahre der Fischerei nicht nur Fortschritt, sondern auch erste Überlegungen zu Fangbegrenzungen.