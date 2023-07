﻿Weltumsegler-Familie hat die Niederlande erreicht

Eckernförde. Sie sind gestartet. Am 5. Juli legten Tjark Mitzka, seine Partnerin Fritzi Lassen und Söhnchen Jonne (2) mit der Segeljacht „Elli“ im Segelclub Eckernförde zu ihrem großen Abenteuer ab. Geplant ist eine bis zu dreijährige Weltumsegelung. Aktuell befindet sich die junge Familie aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde mit ihrem Boot in den Niederlanden.

„Ursprünglich wollten wir am 1. Juli losfahren“, erzählt Tjark Mitzka am Telefon. Doch starker Westwind und ein Sturmtief vereitelten die Planung. „So haben wir beschlossen, in Eckernförde abzuwettern“, berichtet er. Eine gute Entscheidung, denn der Windmesser im Masttop zeigte zeitweise neun Windstärken an: Sturm. Um sich einzugewöhnen, schlief die Familie bereits an Bord, bevor am Tag danach in der Frühe die Leinen losgeworfen wurden.

Weltumsegler aus Eckernförde: Seehunde bei Vlieland als Attraktion

Guter Segelwind begleitete die „Elli“ aus der Bucht heraus, schon nach dem ersten Schlag durch den Nord-Ostsee-Kanal war Brunsbüttel erreicht. Anschließend ging es weiter, inklusive Nachtfahrt, bis zur westtfriesischen Insel Vlieland in den Niederlanden. Harlingen und jetzt Enkhuizen im Ijsselmeer lauteten die weiteren Stationen. Hier hatte der Autopilot für die Pinnensteuerung seinen Geist aufgegeben. Ein Neuer war schnell bestellt und soll zeitnah eingebaut werden.

Doch wie hat der Jüngste der dreiköpfigen Crew, der zweijährige Jonne, den Auftakt der großen Reise überstanden? Tjark Mitzka und Fritzi Lassen erzählen begeistert: „Richtig gut, er hat Spaß, genießt es, die Zeit mit uns zu verbringen, und schläft gut“. Als Attraktion unterwegs freute sich Jonne über Seehunde, die bei Vlieland auftauchten. Und an Land, so Fritzi Lassen, knüpfe er schnell Kontakte zu anderen Kindern auf den Spielplätzen. Ans Bordleben jedenfalls habe sich der kleine Seemann schon gewöhnt.

Seekrankheit war ein Fremdwort

Seekrank ist keiner bei der Fahrt über die Nordsee geworden. Ein guter Ausgangspunkt für die weiteren Pläne: Über Amsterdam und Ijmuiden soll es wieder aufs offene Meer gehen. Je nach Wetter sind dann Dunkerque oder die Südküste England die nächsten Ziele. Anschließend soll die „Elli“ zügig Richtung Süden segeln. Wird die Atlantik-Überquerung gewagt, sind die Kanarischen Inseln bevorzugter Absprungsort.

Schon in seiner Jugend träumte der 27-jährige Mitzka von der großen Fahrt, verschlang Bücher wie die von Weltumsegler Wilfried Erdmann. Um den Traum Realität werden zu lassen, fing der Notfallsanitäter gleich nach dem Abitur an zu arbeiten. Seine reiselustige Partnerin Fritzi Lassen, eine selbstständige Hebamme, stieg in das Projekt mit ein. Beide machten einen Schnitt zu ihrem bisherigen Leben, kündigten den Job, verkauften Hausrat und Autos.

Jonnes Kuschelfuchs ist immer dabei

Das neue Zuhause: die Yacht „Elli“. Der zehn Meter lange Reinke-Alu-Bau aus dem Jahr 2001 ist ein stabiles Schiff für den Blauwassertörn. Neben der erforderlichen Ausrüstung für eine Langfahrt geht es auch kindgerecht auf dem Segler zu. Spielzeug wie Jonnes Kuschelfuchs gehört ebenso dazu wie ein Schutznetz an der Reling. Außerdem will es die junge Familie langsam angehen lassen, mit vielen Pausen unterwegs und Kontakten zu anderen Seglerfamilien.

Auf maximal drei Jahre ist die Weltumsegelung angelegt. Doch unter Druck setzen will sich das Paar mit dem großen Ziel nicht. Sollte etwas dazwischen kommen, ist auch das Mittelmeer eine Option. Hauptsache unter Segeln auf Reisen sein.

So lässt sich die Fahrt nachverfolgen

Wer die spannende Fahrt der jungen Familie nachverfolgen möchten, kann dies über ihren Instagram-Kanal „sonne.mond.und.segeln“ tun. Wöchentlich sollen neue Beiträge eingestellt werden. Inzwischen ist auch ein Youtube-Kanal eröffnet, der zunächst mit einem Start-Clip bestückt ist.

