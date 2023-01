Für Eckernförde ein Alleinstellungsmerkmal: Ausgediente Weihnachtsbäume werden im Ostseebad zum natürlichen Küstenschutz. Was die Faschinen bewirken und wie sie gepflegt werden müssen.

Wie Weihnachtsbäume in Eckernförde dem Küstenschutz dienen

Eckernförde. Das neue Jahr ist angebrochen, die Weihnachtsbäume haben ausgedient. Doch was passiert mit den Tannen aus den Wohnstuben? Zumeist werden sie kleingehäckselt und zu Mulch oder Kompost verarbeitet. Eckernförde geht einen anderen Weg. Dort werden die ausgemusterten Bäume im Küstenschutz eingesetzt: als natürlicher und robuster Füllstoff in den Faschinen an der Strandpromenade von Eckernförde.

Die Sonne scheint an diesem Vormittag. Für Anja Hinkerode und Nicole Dilbat gute Bedingungen für die Arbeit an den Faschinen. Die beiden Mitarbeiterinnen der Stadtgärtnerei Eckernförde kennen das auch anders. Bei 0 Grad und feuchter Luft ist es draußen weniger angenehm. „Nur wenn es Katzen und Hunde regnet, sind wir im Innendienst“, sagt Anja Hinkerode. Doch heute sind die Bedingungen optimal. Läuft die Weihnachtstannen-Abfuhr im Ostseebad Eckernförde auch erst am 9. und 10. Januar, stehen für die Faschinen schon erste Bäume zur Verfügung.

Eckernförde: Natürlicher Schutz gegen den Sandflug

Aufgrund des normalen Verrottungsprozesses sackt das Naturmaterial mit der Zeit etwas zusammen. Damit die Strandfaschinen in Eckernförde ihren Zweck erfüllen – vor allem als Schutz gegen Sandflug – wird jedes Jahr eine neue Lage nachgelegt. Für einen festen Halt werden die Tannen mit Draht vernäht. Dafür hat die Stadtgärtnerei Eckernförde eigens eine große Stahlnadel gefertigt. Mit ihr wird der Draht durchgesteckt und anschließend die neue Tannenschicht fixiert.

Gäbe es die Faschinen in Eckernförde nicht, würde starker Ostwind den Strandsand ungehindert auf die Promenade und in die Beete des Kurparks verwehen. Den Sand dort wieder heraus zu harken, ist eine undankbare Aufgabe, wie die beiden Stadtgärtnerinnen wissen. "Das merkt man schon an den offenen Strandeingängen", sagt Anja Hinkerode. Dort sei es immer kritisch. Doch die Leute müssten ja Zugang zur Ostsee vor Eckernförde haben.

Oststurm, wie hier 2018, weht Strandsand auf die Promenade und in den Kurpark Eckernförde. Die Faschinen verhindern Schlimmeres. © Quelle: Christoph Rohde/Archiv

Das Recyceln der Weihnachtsbäume für den Küstenschutz hat in Eckernförde Tradition. Entstanden war die Idee während der Schneekatastrophe 1978/79. Damals fehlte es an Material gegen Schneeverwehungen – da kamen die ausgedienten Festbäume gerade recht. "Und sie sind haltbarer als beispielsweise Reisigbündel", sagt Hinkerode. Drei bis vier Wochen lang ist ein Trupp der Stadtgärtnerei Eckernförde damit beschäftigt, die Faschinen auf einer Strecke von knapp zwei Kilometern zwischen dem Restaurant Kreta und dem Hotel Seelust auszubessern.

Pflege der Faschinen in Eckernförde ist zeitaufwändig

Die vergangenen zwei, drei Jahre mussten einige Abschnitte auch komplett erneuert werden. Doch in der Regel hält der nachhaltige Sandfangzaun zehn bis 15 Jahre. Im Sommer zieht er sich als grünes Band an der Promenade entlang, wenn der Bocksdorn an den Faschinen hochwächst und wie eine Hecke wirkt. So werden auch Strandbesucher davon abgehalten, eigene Wege zum Strand zu suchen und die Dünenvegetation zu zertrampeln.

Doch die Unterhaltung der Faschinen ist zeitaufwändig. Und da die Stadtgärtnerei Eckernförde durch neue Wohngebiete zunehmend mehr Pflegearbeiten leisten muss, wurde zuletzt der Faschinen-Abschnitt zwischen Stadthalle und Kreta aus der Betreuung genommen. Dort hat der Bocksdorn zwar einen natürlichen Zaun gebildet, hält aber dennoch manche Leute nicht davon ab, den kürzesten Weg zum Strand zu nehmen – ungeachtet der dort wachsenden Pflanzen. Eine Lösung ist noch nicht gefunden.

Lob für Arbeit der Stadtgärtnerei Eckernförde

Bei Spaziergängern finden die Faschinen Anklang. "Für mich ist das Natur und schön", sagt Ute Droese, die mit ihrem Mann Arno gerade die Strandpromenade entlang bummelt. Und überhaupt leiste die Stadtgärtnerei mit ihren Anpflanzungen im Sommer eine tolle Arbeit, fügt sie hinzu. "Das macht viel für Eckernförde aus."

Weihnachtsbaum-Abfuhr in Eckernförde: 9. Januar im nördlichen Stadtteil und 10. Januar im südlichen Stadtteil. Die Tannen sollten abgeschmückt zu den jeweiligen Terminen am Straßenrand bereitliegen.