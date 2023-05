﻿Workshop gegen den Lesemangel: Gudewerdt-Schüler aus Eckernförde üben mit Kölner Schriftstellerin

Eckernförde. Es begann mit einem Artikel in der „Frankfurter Allgemeinen“, geschrieben von der Kölner Schriftstellerin Mirijam Günter. Der Text fiel Hajo Bolling in die Hände, der im Bildungsministerium in Kiel arbeitet. Günter gibt regelmäßig Literaturworkshops für benachteiligte Schüler, in Jugendarrestanstalten, für Menschen mit psychischen Krankheiten. Als Bolling sie anfragte, sagte sie gleich zu. „Ich fahre ja auch nach Italien und Belgien, warum nicht nach Schleswig-Holstein?“

Gerade wurde das Ergebnis der aktuellen Iglu-Studie bekannt, dass in Deutschland ein Viertel aller Viertklässler nicht richtig lesen kann. Keine ganz neue Erkenntnis. Die Gründe dafür sehen Experten nicht nur bei digitalen Medien, vor allem von zu Hause fehle oft die Unterstützung. Eltern lesen zum Beispiel weniger vor.

Gudewerdtschule: Schüler aus schwierigen Familien lesen weniger

Das Problem kennt man auch an der Gudewerdt-Gemeinschaftsschule. Die Schule ist Teil des Perspektivschulen-Förderprogramms des Landes für Schulen in einem „sozial belasteten Umfeld“. Viele Schüler aus finanziell schwachen oder anderweitig schwierigen Familien besuchen die Gudewerdtschule.

Als die Frage aus dem Ministerium kam, wer Interesse an dem einwöchigen Literaturworkshop hätte, habe er sofort zugesagt, berichtet Schulleiter Dirk Lütke-Besselmann. „Ich finde das glorreich“, freut er sich über das Angebot. Eine Woche lang haben zehn Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. Klassen jetzt gemeinsam mit Günter gearbeitet. Haben gelesen, kurze Texte geschrieben, waren in der Stadtbücherei.

„Wir haben viel gelernt“, resümiert Aulon. Er selber lese gerne, schreibe viel in seiner Freizeit. Das gilt nicht für alle Workshopteilnehmer. Amaurice, der laut eigener Aussage selten liest, gibt den Tipp: „Man muss Büchern eine Chance geben und sich ein bisschen reinlesen.“ Aulon findet: Kinder sollen so früh wie möglich viel lesen. „Wer in der vierten Klasse anfängt, der liest auch noch in der neunten Klasse. In der neunten Klasse fangen dann die Wenigsten an.“

Von Lesestunde bis Bücherei: Wie hilft die Schule den Schülern beim Lesen?

Auch das kreative Schreiben will gelernt sein. „Ich musste erst reinkommen“, sagt Kiara. Ob jetzt weitergeschrieben wird? Vielleicht eher nicht, sagt Amaurice. Aber das Ausprobieren fanden alle spannend.

„Wir versuchen, das Lesen an der Schule, wo es nur geht, zu unterstützen“, sagt Lütke-Besselmann. Dafür gebe es Lesestunden, auch die Schülerbibliothek. „Oft finden Kinder den Zugang über den Inhalt“, erklärt Lehrerin Britta Freese. „Man muss ja nicht immer ein Buch lesen. Wer sich fürs Angeln interessiert, liest eben eine Angelzeitschrift.“

Bisher hat eine weitere Schule in Tarp am Workshop teilgenommen, viele hätten aber schon Interesse signalisiert, so Bolling.

„Ich weiß ja, wovon ich spreche“, sagt Günter über ihre Arbeit mit benachteiligten Schülern. Sie hat keine typische Schriftstellerkarriere hinter sich, ist in sieben verschiedenen Heimen aufgewachsen, zur Hauptschule gegangen und hat mehrere Ausbildungen abgebrochen. Der Workshop soll jetzt über seine Grenzen hinauswirken. In einer Lesung präsentieren die Teilnehmer ihre Ergebnisse Fünftklässlern. „Wenn ihr Probleme beim Lesen oder Schreiben habt und keine Erwachsenen Zeit haben, euch zu helfen, dann könnt ihr uns immer auf dem Schulhof ansprechen“, verspricht Aulon.

