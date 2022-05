Die Nicolaistraße ist wieder da. Nach halbjährigen Bauarbeiten präsentiert sich die Eckernförder Einkaufsgasse in neuem Outfit. Die Wiedereröffnung wird am Freitag mit einem Straßenfest gefeiert.

Eckernförde.Lange wurde gebaut, lange wurde gewartet. Jetzt darf gefeiert werden. Die Werbegemeinschaft der Kaufleute lädt in Kooperation mit dem Stadtmarketing zur „Welcome-back-Party“ der Eckernförder Nicolaistraße ein. Am Freitagabend, 27. Mai, soll es hier ein buntes Treiben mit Livemusik, Foodtrucks und vielen kleinen Aktionen geben.

Die andere gute Nachricht vorweg: Die seit November für die Baustelleneinrichtung gesperrte Langebrückstraße soll am Freitag wieder freigegeben werden. Das sei seitens der Baufirma so vorgesehen, bestätigt Axel Sperber vom Tiefbauamt der Stadt. Die Baustelleneinrichtung war für die Lagerung von Maschinen und Material während des Ausbaus der Nicolaistraße erforderlich. Abschließende Restarbeiten können ambulant laufen.

Neues Pflaster nimmt alte Charakteristik der Nicolaistraße auf

Rund 30 Geschäfte sind in der kleinen, aber feinen Eckernförder Einkaufsgasse beheimatet. Die Unternehmer freuen sich, gemeinsam mit Einheimischen und Gästen die Fertigstellung des barrierefreien Ausbaus zu feiern. Neues Pflaster wurde verlegt, das die Charakteristik der vorherigen Straßengestaltung wieder aufnimmt, aber eben ist. Zur Barrierefreiheit der Fußgängermeile trägt auch ein eingelassener Blindenleitstreifen bei.

„Jetzt können wir unsere Straße wieder in vollem Maße präsentieren“, sagt Svante Wieben, einer der Sprecher der Werbegemeinschaft. Damit am Freitagabend zwischen 17.30 und 21.30 Uhr Stimmung aufkommt, spielen in der ersten Stunde die Borby Dixies. Abgelöst werden die Jazzer anschließend von dem Cover-Duo Buddha Boohhai, bestehend aus Holly Petersen sowie Sänger und Frontmann Boris Böhringer.

Eiskugeln gibt es kostenlos – Kontingent ist aber begrenzt

Auch für Snacks ist gesorgt. Auf dem angrenzenden Rathausmarkt werden zwei Foodtrucks stehen: die Extra-Würste aus Kiel und Phils Burger aus Eckernförde. Das Brauhaus Land in Sicht schenkt Getränke und Bier aus. Auch die Eis-Diele Eis Müller ist mit im Boot, spendiert zu Beginn ein begrenztes Kontingent an kostenfreien Kugeln. Um 17.30 Uhr wird zur offiziellen Eröffnung der Nicolaistraße ein rotes Band im Beisein von Bürgervorsteherin Karin Himstedt durchschnitten.

Für die rund 30 Geschäfte in der Eckernförder Einkaufsgasse endet damit eine lange Durststrecke. Zunächst die Pandemie, dann der barrierefreie Ausbau der Nicolaistraße hatten sich spürbar auf die Umsätze der Kaufleute ausgewirkt. Seit November liefen die Bauarbeiten, die ursprünglich Ende März hätten enden sollen. Doch dann verzögerte sich die Fertigstellung durch Unvorhergesehenes – wurde es doch Ende Mai.

Kunstwerk „Lebenswege“ kehrt zurück in die Nicolaistraße

Im Vorfeld hatte es viel Kritik an der Art und Weise sowie den Kosten des Ausbaus gegeben, die sich zuletzt auf 500 000 Euro beliefen. Rund die Hälfte davon gab das Land dazu. Zwischenzeitlich drohte sogar ein Bürgerbegehren. Jetzt blicken die Unternehmer der Nicolaistraße wieder nach vorn. Die Neupflasterung ist abgeschlossen und lädt zum entspannten Bummeln ohne hinderlichen Kopfsteinpflaster-Buckel in der Straßenmitte ein.

Auch die Fußspuren der "Lebenswege", ein Kunstwerk von Michael Spengler aus dem Jahr 2005, kehren wieder an ihren Platz in der Nicolaistraße zurück. In den Ziegeln sind Fußabdrücke vieler Eckernförder Kinder verewigt.